Preocupació per Bahar després d’un accident que dona un gir de 180° a ‘Renéixer’
En el nou capítol de 'Renéixer', la Bahar pateix un greu accident de cotxe quan tornava a casa i és traslladada a l'hospital
Antena 3 emet aquest dilluns 18 d’agost, a les 23h, un nou capítol de ‘Renéixer’, després de les reposicions d’‘El Hormiguero’. Adquirida ja a més de 50 països, la sèrie turca s’ha convertit en tot un fenomen global. ‘Renéixer’ també està disponible per avançat per als usuaris premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, l’Evren va intentar donar una lliçó a l’Aziz per demostrar-li que la Bahar havia fet tot el necessari per salvar la vida de la seva dona i fills. A l’hospital havien obert una investigació contra la Bahar per la queixa que l’Aziz havia redactat, però ell va assegurar que la va acabar llençant. El Timur va creure que la Rengin s’havia quedat la carta i l’havia entregat.
La Çagla va témer que la seva amiga Bahar es quedés sense feina perquè ser doctora era la seva passió, i el Tolga va prometre fer tot el possible per ajudar-la. El Timur no va poder oblidar la seva mare Leyla i va llegir la carta on ella li confessava com l’estimava. A més, el va animar a recuperar la Bahar i la seva família.
‘Renéixer’ compta amb un elenc format per Demet Evgar (‘En flames’), Mehmet Yılmaz Ak (‘Secrets de família’) i Buğra Gülsoy (‘La meva filla’, ‘Fatmagül’). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.
Què passarà al capítol de ‘Renéixer’ de dilluns?
D’aquesta manera, al nou capítol de ‘Renéixer’, la Bahar pateix un greu accident de cotxe quan tornava a casa i és traslladada a l’hospital. L’Evren i en Doruk se sorprenen en veure-la arribar. El Timur vol operar la Bahar, ja que és el metge en cap, però l’Evren no hi està d’acord i tots dos tenen un enfrontament davant la sala d’operacions.
L’Umay està molt preocupada per la seva mare i la Parla intenta tranquil·litzar-la, però no serveix de res. Finalment, el Timur opera la Bahar, que es debat entre la vida i la mort. L’Aziz assisteix el seu pare durant l’operació.
