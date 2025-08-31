'Fiesta' admet les seves mentides i aclareix en directe el que ha passat amb Kiko Jiménez
Álex Blanquer ha donat explicacions sobre el que va passar la setmana anterior amb Kiko Jiménez a 'Fiesta'
La tensió entre Kiko Jiménez i 'Fiesta', programa en què ell mateix col·labora, no para de créixer. El que va començar com una suposada exclusiva sobre la seva vida privada va acabar amb un intercanvi d'acusacions que ha obligat el magazín de Telecinco a donar explicacions públiques. I és que Kiko Jiménez va acusar 'Fiesta' d'inventar-se unes declaracions seves.
La setmana passada, 'Fiesta' va revelar unes declaracions de Kiko Jiménez en relació amb els rumors de deslleialtat de Sofía Suescun amb el model Juan Faro: "No calla. Parla i, a més, ha utilitzat unes paraules que deixen al descobert aquesta suposada deslleialtat. Us deixarà amb la boca oberta", va anunciar Álex Blanquer.
Tanmateix, abans fins i tot que aquestes paraules es mostressin en pantalla, Kiko Jiménez va reaccionar amb duresa a través de les seves xarxes socials: "M'arriba que avui he parlat per a 'Fiesta'. S'ho estan inventant i us estan enganyant. Això comença ja a fer-me por. 'Fiesta', no tot s'hi val".
Amb aquest comunicat no només desmentia el seu propi programa, sinó que a més marcava distàncies com a col·laborador en un moment especialment delicat de la seva vida sentimental. Tot i la seva negativa, 'Fiesta' va continuar endavant i va emetre frases atribuïdes a l'andalús com "Juan, ets un oportunista" o "estic dolgut i em sento humiliat".
Finalment, aquest cap de setmana, la direcció de 'Fiesta' va optar per fer un pas enrere i aclarir el que havia passat. Durant l'emissió, després d'un bloc publicitari, Álex Blanquer va prendre la paraula per tancar la confusió: "La setmana passada, les declaracions que es van atribuir a Kiko Jiménez al nostre programa eren valoracions del seu advocat, Jaime Caballero. És cert que ho havíem d'aclarir per evitar algun conflicte que pugui sorgir".
Unes explicacions que suposen un intent de rebaixar la tensió que ha sorgit entre 'Fiesta' i Kiko Jiménez. Tanmateix, per a molts arriben tard i previsiblement hi ha alguna amenaça de prendre mesures per part del col·laborador. I és que 'Fiesta' va poder rectificar diumenge, només un dia després, i va decidir no fer-ho.
