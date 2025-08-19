El relat desolador de Patricia Pardo a 'Vamos a ver' sobre el seu retorn de Galícia
Patricia Pardo ha revifat amb els espectadors de 'Vamos a ver' el seu retorn de Galícia, assotada pels incendis
L’onada d’incendis que colpeja diverses regions espanyoles ha tingut un impacte especialment greu a Galícia. El foc ha arrasat milers d’hectàrees i ha tenyit el cel d’un fum dens i persistent. Una de les veus que ha volgut donar testimoni directe de la situació ha estat la de Patricia Pardo a ‘Vamos a ver’.
Aquest dilluns 18 d’agost, Patricia Pardo va obrir ‘Vamos a ver’ compartint la seva experiència personal després de tornar de vacances a la seva terra natal. “Vinc de Galícia i vaig pensar dilluns quan vaig arribar: ‘La situació segur que estarà més calmada’. Però em temo que, malauradament, no són bones notícies”, va confessar la periodista, que va reconèixer com de dur havia estat emprendre el viatge de tornada cap a Madrid.
“Vam sortir de Galícia dissabte evitant la zona d’Ourense dels incendis. Ens havien advertit que hi havia un fum molt dens a tota la comunitat. De veritat que creuar Lugo va ser esfereïdor, el fum ho cobreix absolutament tot, el paisatge és desolador, aquella vegetació tan frondosa que forma part del patrimoni ja no existeix i la veritat és que se t’encongeix l’ànima en passar per allà. És terrorífic”, va relatar Patricia Pardo en directe.
La presentadora no va amagar l’angoixa que va sentir durant el recorregut: “Sabíem que ens costaria. Però jo no vaig pensar que la situació fos tan dramàtica, i més amb nens en un cotxe”, va assenyalar. La periodista va destacar el contrast entre el record de la Galícia verda i el paisatge cremat que va trobar al seu pas.
A més, Patricia Pardo va admetre que en certs moments va arribar a témer un confinament forçós a la zona a causa de la magnitud dels incendis. “Pensàvem que ens confinarien, que confinarien la gent que era allà i no enteníem per què, per exemple, els treballadors de la benzinera seguien treballant. Preguntàvem a un cambrer des de quan feien així i ens va dir que des del 9 d’agost treballen en aquestes condicions. Jo espero que la situació es resolgui aviat”, concloïa.
