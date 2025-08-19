El desolador relato de Patricia Pardo en 'Vamos a ver' sobre su regreso de Galicia

La oleada de incendios que golpea a varias regiones españolas ha tenido un impacto especialmente grave en Galicia. El fuego ha arrasado miles de hectáreas y teñido el cielo de un humo denso y persistente. Una de las voces que ha querido dar testimonio directo de la situación ha sido la de Patricia Pardo en 'Vamos a ver'.

Este lunes 18 de agosto, Patricia Pardo abrió 'Vamos a ver' compartiendo su experiencia personal tras regresar de vacaciones en su tierra natal. "Vengo de Galicia y pensé el lunes cuando llegué: 'La situación seguro que estará más calmada'. Pero me temo que, por desgracia, no son buenas noticias", confesó la periodista, que reconoció lo duro que había sido emprender el viaje de vuelta hacia Madrid.

"Salíamos de Galicia el sábado evitando la zona de Ourense de los incendios. Nos habían advertido de que había un humo muy denso en toda la comunidad. De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico", relató Patricia Pardo en directo.

| RTVE

La presentadora no ocultó la angustia que sintió durante el recorrido: "Sabíamos que nos iba a costar. Pero yo no pensé que la situación fuese tan dramática, y más con niños en un coche", señaló. La periodista destacó el contraste entre el recuerdo de la Galicia verde y el paisaje quemado que encontró a su paso.

Además, Patricia Pardo admitió que en ciertos momentos llegó a temer un confinamiento forzoso en la zona debido a la magnitud de los incendios. "Pensábamos que nos iban a confinar, que iban a confinar a la gente que estaba allí y no entendíamos por qué, por ejemplo, los trabajadores de la gasolinera seguían trabajando. Le preguntábamos a un camarero que desde cuándo llevaban así y nos dijo que desde el 9 de agosto llevan trabajando en esas condiciones. Yo espero que se resuelva pronto la situación", concluía.