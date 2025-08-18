Ofelia carrega contra Alberto Gras i desmenteix les seves insinuacions sobre 'MasterChef'
L'Ofelia ha reaparegut carregant contra l'Alberto Gras després de les seves paraules sobre 'MasterChef'
El nom d'Alberto Gras ha tornat a ressonar amb força a l'univers 'MasterChef'. El català, que va arribar a la final a la vuitena edició, ha desfermat una forta polèmica després de suggerir a TikTok que el talent de TVE no és tan transparent com sembla. Unes declaracions que han fet que altres concursants, com Ofelia, es pronunciïn sobre 'MasterChef'.
En paraules seves: "Vam saber a la cinquena setmana qui guanyaria". Segons va explicar, un conductor encarregat de traslladar els aspirants hauria revelat qui s'enduria la victòria.
D'aquesta manera, Ofelia, una de les concursants més recordades de 'MasterChef', va sortir a desmuntar les acusacions del seu excompany. Amb un to molt crític, no va dubtar a assenyalar Alberto Gras com a "desagraït" i algú incapaç d'assumir la derrota. "Que fàcil és xuclar del pot i després fer un clip viral per uns likes", va afirmar en un vídeo que ràpidament es va fer viral.
La meva edició la va guanyar l'Arnau perquè era qui millor cuinava i jo vaig perdre contra la María perquè ella cuinava millor que jo", va sentenciar. I va afegir: "Jo des de la setmana dos sabia que l'Arnau seria un dels guanyadors, però no perquè jo fos l'Aramís Fuster, sinó perquè tenia un gran nivell de cuina. Que un conductor et digui que creu que guanyarà l'Ana... Jo també creia que guanyaria l'Arnau, i no per això el programa està manipulat".
A més, l'Ofelia va ser taxativa contra les crítiques d'Alberto Gras: "'MasterChef' no és només un programa, és un equip que es deixa la pell. És molta feina". I va carregar directament contra el jove: "Escoltar el senyoret Alberto criticant 'MasterChef' em sembla que és de ser un pocavergonya, un maleducat i un desagraït. Deixa molt a desitjar com a persona. Ell s'ha guanyat la vida gràcies a 'MasterChef'".
Al seu parer, el finalista demostra "mal perdre. És molt fàcil criticar un programa quan no et ballen l'aigua. El difícil és saber perdre amb educació"
"Potser parla que està manipulat 'MasterChef', perquè ell és el primer estrateg i claveguera de la història. Parles de manipulació quan tu vas utilitzar la Luna, que estava penjada per tu i la vas deixar en sortir del programa, perquè et va ajudar a arribar a la final?", va etzibar amb duresa. A més, va tancar les seves declaracions amb un dard final: "O això també estava al guió? Ah, que no hi ha guió".
