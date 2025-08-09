Es revelen els nous convidats d'‘Emparellats’, el programa de Joaquín a Antena 3
'Emparejats' tornarà al prime time d'Antena 3 amb nous lliuraments amb Joaquín Sánchez
Antena 3 prepara el retorn d''Emparejats', el seu talk show presentat per Joaquín Sánchez i Susana Saborido, que torna amb noves entregues després de la seva estrena el passat setembre. Tot i que en un primer moment la cadena va decidir no continuar amb més programes, la bona acollida i les dades obtingudes han fet que el format torni amb almenys cinc episodis per a aquesta temporada.
L'estrena no va aconseguir superar l'arribada de 'Gran Hermano', que va registrar un 17,4% de quota i 1.053.000 espectadors, però sí que va aconseguir imposar-se a la programació cinematogràfica de La 1. 'Emparejats' va aconseguir un destacat 14,1% de quota i 847.000 seguidors, fet que va permetre a l'espai convèncer l'audiència i la cadena. A més, l'aparició de Joaquín Sánchez i Susana Saborido a 'El Hormiguero' va assolir un magnífic 18,2% (2.119.000), reforçant així la imatge de la parella al capdavant del programa.
Des de llavors, la parella ha estat vinculada a altres projectes d'Antena 3, com 'El capità a Amèrica' i la seva continuació, 'El capità al Japó'. Tots dos formats que continuaran presents a la nova temporada de la cadena.
Pel que fa als convidats confirmats per a aquesta nova etapa, destaquen personalitats com Bertín Osborne, que hi acudirà acompanyat per la seva filla Alejandra. Durant la seva participació, parlarà de sentiments i revelarà si en alguna ocasió s'ha sentit atret per alguna amiga de la seva filla. També formaran part del programa Carmen Morales juntament amb la seva germana Shaila Dúrcal, els humoristes José Corbacho i Paz Padilla, la influencer Victoria Federica amb la seva amiga Rochi Laffón, i el duet Bibiana Fernández i Lolén León.
De moment, no s'ha donat informació sobre possibles canvis en la mecànica de l'espai. Tanmateix,es desconeix si 'Emparejats' mantindrà la seva estructura original o incorporarà novetats aquesta nova temporada. Ara bé, el que sí que es manté és l'esperit central del format: tot continuarà passant "en parella", tant a les proves a què se sotmetran els convidats com al dating que protagonitzarà el públic al plató.
