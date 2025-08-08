'Valle Salvaje' es vesteix de casament en el dia més important per a José Manuel Seda
'Valle Salvaje' es vesteix de casament amb la Victòria i en José Luis, personatge de José Manuel Seda, en el gran esdeveniment de la seva segona temporada
'Valle Salvaje' es vesteix de blanc amb l'emissió en els pròxims dies del major esdeveniment de la seva segona temporada. Entre divendres 8 d'agost i dilluns 11, arriba l'esperat enllaç matrimonial entre Victoria i José Luis, personatge de José Manuel Seda. Tot un fet destacat a la sèrie, el rodatge de la qual ha comptat amb un gran desplegament a l'exterior natural de La Pinilla, Segòvia, en un espai protegit envoltat de boscos i muntanyes.
A l'emissió habitual de la sèrie, s'hi afegirà aquells dies una àmplia cobertura. Hi haurà contingut addicional a les xarxes socials i a la web de 'Valle Salvaje', incloent-hi fotos analògiques del casament, vídeos o reportatges sobre el rodatge.
El rodatge d'aquest moment decisiu en la trama ha comptat amb més de 200 professionals, entre equip tècnic, artístic, figuració i especialistes, així com la totalitat de l'elenc de la sèrie. A més, un quartet de músics amb els seus instruments d'època amenitzarà l'esdeveniment de 'Valle Salvaje'.
L'equip de vestuari ha confeccionat un espectacular vestit de núvia per a Victoria i vuit nous vestits i vestits per als personatges principals. Per a tot això, s'han utilitzat prop de 70 metres lineals de teles i teixits variats portats des de diferents llocs, així com centenars de botons, galons, passamaneries, cintes o pedreria.
Per engalanar el decorat s'han utilitzat elements com carruatges de cavalls o diferents peces de jardineria. Elements que ressalten l'entorn natural i el set de rodatge de l'enllaç, situat en un templet i ornamentat per servir el banquet.
El casament de Victoria i José Luis suposa el major esdeveniment fins ara per a la ficció de RTVE. En la seva segona temporada, la sèrie compta amb un repartiment integrat per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas, Sabela Arán, Nacho Olaizola, Miren Arrieta, Iván Renedo, María Redondo, Emma Guilera, Mateo Jalón, Toni Salgado, Marina Sabadell, Alejandro Bordanove, Loren Mairena, Julen Katzy o Cristina Abad, entre d'altres.
En audiències, durant el mes de juliol,'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions de espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Més notícies: