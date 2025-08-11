La sospecha de Dani Tatay que da un giro de 180º al futuro de 'Sueños de Libertad'

Andrés, personaje de Dani Tatay, quiere visitar a Remedios en la cárcel. Este martes 12 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Gabriel percibió que Begoña todavía albergaba dudas sobre quién había cometido realmente el robo. José, tras su charla con Damián, se replanteó si contarle la verdad a Cristina, mientras Luis no pudo asistir al simposio de Luz. Joaquín y Gema decidieron tomar cartas en el asunto del acoso a Teo.

Digna y Fina recordaron a Isidro viendo las fotografías que había tomado Fina. Don Pedro exigió de vuelta el favor que le había hecho a Pelayo, mientras María vio que Manuela lo estaba pasando mal por su ruptura con Gaspar. Irene quiso resolver sus dudas sobre los sentimientos de Damián hacia Digna. Damián dio una importante noticia sobre la culpabilidad de Remedios.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Andrés, personaje de Dani Tatay, quiere visitar a Remedios en la cárcel porque cree en su inocencia. Gema y Joaquín, dado que la situación no mejora, deciden hablar con los padres del abusón. Cristina se topa con José, que no es capaz de decirle la verdad, mientras Manuela espera inquieta la respuesta de Gaspar a su carta.

Gabriel busca disipar las sospechas que queden sobre su culpabilidad y propone denunciar a Brossard. Gabriel trata de poner a Tasio en contra de Andrés, mientras Don Pedro se entera de que José está en Toledo. Además, Pelayo encarga a Fina un reportaje fotográfico y Damián aconseja a Irene que le cuente a Cristina la verdad.