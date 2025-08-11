Audiències: 'Una nova vida' recupera el lideratge davant el fluix '¡Allà Tu!'
'Fiesta' és la tercera opció en audiències a la tarda de Telecinco davant del cinema
La segona setmana d'‘¡Allà Tú!’ baixa unes dècimes en audiències a Telecinco amb un pobre 7,1% i 587.000 espectadors: puja al 9,1% de quota de pantalla entre el públic femení. El lideratge de la nit és per a la sèrie turca ‘Una nova vida’ amb un bon 12,5% i 855.000 seguidors a Antena 3. ‘La pel·lícula de la setmana: Jumanji: Següent nivell’ també lidera la seva franja respectiva amb un 11,5% i una mitjana de 967.000 seguidors a La 1.
‘Fiesta’ baixa en audiències, sent la tercera opció a la seva franja amb un escàs 8% i 606.000 seguidors a Telecinco. Pot amb ‘Aquí la Terra’, que es manté en un 9,7% i 693.000 espectadors a La 1. La pel·lícula original de "Jumanji" funciona a la tarda de La 1 liderant amb un 12% de quota. A sobretaula, "Mentides perfectes" és líder a Multicine 1 amb un 11,4% de quota i 887.000 espectadors des d'Antena 3.
‘D Corazón’ puja a un estupend 10,2% i 559.000 fidels a La 1. ‘Got Talent’ empitjora les reposicions de ‘Socialité’, tot i que millora ‘El Gran Show’ amb un 6,2% de quota de pantalla. De fet, fa també que s'enfonsi Informatius Telecinco amb un pobre 6,6% de quota al migdia.
‘La Ruleta de la Suerte’ lidera el migdia en audiències amb distància amb un 18,9% i 1.179.000 des d'Antena 3. El concurs s'emporta el minut d'or a les 14:57h amb 1.773.000 espectadors i 24,2% de share. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 1.566.000 seguidors juntament amb un 20,1% de share.
Antena 3 i La 1 lideren el diumenge en audiències
Antena 3 i La 1 empaten en el lideratge en audiències del diumenge 10 d'agost amb un 10,9% de share. Telecinco es conforma amb la tercera posició amb un 7,9%. Per la seva banda, Cuatro amb un 6% supera laSexta, que tanca la llista amb un 4,7%.
Aquest diumenge, el 47% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, el que suposa 22,3M d'espanyols. La mitjana de consum per espectador és de dues hores.
