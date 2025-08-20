Surt a la llum el nou projecte de María Patiño i Belén Esteban a Ten, amb absències
Després del fracàs de 'La família de la tele' a La 1, part dels col·laboradors tornaran a Ten al setembre
Ten tornarà a agafar part de l'equip de 'Sálvame' després del fracàs de 'La familia de la tele' a TVE. Després de fracassar en el seu retorn a la televisió generalista a les tardes de La 1, María Patiño i els seus col·laboradors tornaran al piset. Ho faran a partir del proper 1 de setembre amb un nou format, que comptarà amb absències importants.
Segons ha publicat en exclusiva Poco Pasa TV, Ten estrenarà el proper dilluns 1 de setembre 'No somos nadie'. Es tracta d'un nou format diari produït per La Osa que comptarà amb María Patiño com a presentadora de dilluns a dijous. Els divendres, la conducció de 'No somos nadie' recaurà en Carlota Corredera, que es mantindrà a Ten després de la seva tasca a 'Tentáculos'.
A més, Belén Esteban i Kiko Matamoros lideraran l'equip de col·laboradors d'aquest nou format. Tanmateix, segons indica el compte citat, hi haurà absències sonades. Unes paraules que fan presagiar alguna baixa important com podria ser la de Kiko Hernández o Lydia Lozano, que van formar part de 'Ni que fuéramos' pràcticament des de els seus inicis a Ten.
Pel que fa al títol, 'No somos nadie', segons indica Poco Pasa TV, és una "frase proverbial que es repeteix a cada enterrament i vetlla, molt recurrent en situacions en què es rep la infausta notícia de la mort d'un ésser estimat... o no tan estimat".
Cal destacar que el retorn dels col·laboradors de 'La familia de la tele' no és una sorpresa per als seguidors de Ten. En les últimes emissions de 'Tentáculos', ja es va jugar, obrint enquestes, amb el seu futur retorn a partir de setembre.Unes entregues en què també es va confirmar la continuïtat del format diari, que no serà 'Ni que fuéramos', ni 'Tentáculos'.
Recordem que, des de la seva estrena el 26 de març, 'Tentáculos' va oferir una combinació única d'informació, entreteniment, debat i participació en directe. Va aconseguir un total de 8 milions d'espectadors únics al llarg de totes les seves emissions, amb una mitjana de l'1,6% de share en adults joves de 25 a 44 anys.
Des de la seva transformació a 'Ni que fuéramos Tentáculos', el 13 de maig, la mitjana del programa es va elevar a un 1,1% de quota de pantalla. A més, va pujar a un 1,4% en target comercial i un destacat 2,3% en espectadors de 25 a 44 anys, duplicant la mitjana de TEN.
