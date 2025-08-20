Sale a la luz el nuevo proyecto de María Patiño y Belén Esteban en Ten, con ausencias

Ten volverá a coger a parte del equipo de 'Sálvame' tras el fallido 'La familia de la tele' en TVE. Tras fracasar en su regreso a la televisión generalista en las tardes de La 1, María Patiño y sus colaboradores volverán al pisito. Lo harán a partir del próximo 1 de septiembre con un nuevo formato, que contará con importantes ausencias.

Según ha publicado en exclusiva Poco Pasa TV, Ten estrenará el próximo lunes 1 de septiembre 'No somos nadie'. Se trata de un nuevo formato diario producido por La Osa que contará con María Patiño como presentadora de lunes a jueves. Los viernes, la conducción de 'No somos nadie' recaerá en Carlota Corredera, que se mantendrá en Ten tras su labor en 'Tentáculos'.

Además, Belén Esteban y Kiko Matamoros liderarán el equipo de colaboradores de este nuevo formato. No obstante, según indica la cuenta citada, habrá sonadas ausencias. Unas palabras que hacen presagiar alguna baja importante como podría ser la de Kiko Hernández o Lydia Lozano, que formaron parte de 'Ni que fuéramos' prácticamente desde sus inicios en Ten.

| RTVE

Por lo que respecta al título, 'No somos nadie', según indica Poco Pasa TV, es una "frase provervial que se repite en cada entierro y velatorio, muy recurrente en situaciones en las que se recibe la infausta noticia del fallecimiento de un ser querido... o no tan querido".

Cabe destacar que el regreso de los colaboradores de 'La familia de la tele' no es una sorpresa para los seguidores de Ten. En las últimas emisiones de 'Tentáculos', ya se jugó, abriendo encuestas, con su futura vuelta a partir de septiembre.Unas entregas en las que también se confirmó la continuidad del formato diario, que no será 'Ni que fuéramos', ni 'Tentáculos'.

Recordamos que, desde su estreno el 26 de marzo, 'Tentáculos' ofreció una combinación única de información, entretenimiento, debate y participación en directo. Logró un total de 8 millones de espectadores únicos a lo largo de todas sus emisiones, con una media del 1,6% de share en adultos jóvenes de 25 a 44 años.

Desde su transformación a 'Ni que fuéramos Tentáculos', el 13 de mayo, la media del programa se elevó a un 1,1% de cuota de pantalla. Además, subió a un 1,4% en target comercial y un destacado 2,3% en espectadores de 25 a 44 años, duplicando la media de TEN.