laSexta anuncia la notícia més important sobre el retorn d''Aruser@s' al matí
'Aruser@s' arrenca la seva promoció pel retorn d'Alfonso Arús i el seu equip a laSexta
laSexta es prepara pel retorn del programa més matiner de la televisió. Després d’un mes i mig de vacances, el canal d’Atresmedia ha engegat la promoció d’‘Aruser@s’.L’espai capitanejat per Alfonso Arús tornarà el proper dilluns 25 d’agost per recuperar el seu lideratge a la franja matinal.
“Hi ha coses que fas cada matí que no t’agraden, però d’altres sí.Torna ‘Aruser@s’, això que fas cada matí perquè t’agrada”, diu la promo llançada per laSexta.
La complicitat entre Alfonso Arús i el seu equip ha estat clau per a l’èxit d’un format que triomfa cada matí durant quatre hores en ple directe.‘Aruser@s’ ofereix una manera diferent de començar el dia, combinant actualitat, entreteniment, humor, tendències i els vídeos més virals del moment.L’espai tornarà amb la intenció de continuar sent la finestra preferida de l’audiència per començar el dia.
Aquesta temporada, ‘Aruser@s’ s’enfrontarà de nou als informatius matinals d’Antena 3, La 1 i Telecinco. Just després seguirà la seva batalla contra ‘La Hora de La 1’, ‘Espejo Público’ i el tàndem de ‘La Mirada Crítica’ i ‘El programa de Ana Rosa’ a Telecinco.
En audiències, ‘Aruser@s’ va continuar un curs més liderant de manera absoluta i ja va encadenar tres temporades consecutives invencible.Ho va fer amb una mitjana del 16,8% de quota de pantalla, prop de 370.000 seguidors de mitjana i més d’un milió d’espectadors únics. ‘El Humorning’ va pujar a la seva millor marca històrica amb un 14,8% (+0,8 punts), sent igualment líder absolut. D’aquesta manera, el programa més matiner va ser líder absolut en la seva franja completa de 07:00h a 11:00h amb un 16% de quota mitjana.
D’entre els seus majors lideratges destaca el target comercial, on assoleix el 20,6%. Així com entre els espectadors de 35 a 44 anys (18%), de 45 a 54 (22,5%) i de 55 a 64 anys (21,1%). Dins dels extraordinaris resultats que va aconseguir durant la seva setena temporada, van destacar els màxims assolits el 14 d’octubre de 2024 amb un 21% de quota i el programa més vist amb 486.000 espectadors el 19 de març de 2025.
