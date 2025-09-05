'Tardear' s'acomiada amb un missatge emotiu després de les seves males audiències a Telecinco
'Tardear' s'ha acomiadat amb Verónica Dulanto i Frank Blanco al capdavant de les tardes de Telecinco
Telecinco va tancar aquest divendres 5 de setembre una de les seves apostes més comentades dels últims anys.‘Tardear’ es va acomiadar després de gairebé dues temporades a la graella, deixant enrere un recorregut marcat per canvis de rumb, dificultats d’audiència i un tancament ple d’emocions. Es tracta del final d’una etapa molt important, ja que ‘Tardear’, de la mà d’Ana Rosa Quintana, va arribar a la tarda com a substitut de l’inconfusible ‘Sálvame’.
La darrera entrega va començar amb un avanç de l’entrevista de Lydia Lozano a ‘De Viernes’, el que va motivar un comentari irònic dels presentadors. " Benvinguda de veritat a aquesta que ha estat casa teva durant molts anys, com també la nostra el que passa és que la Lydia arriba i nosaltres marxem", va assenyalar Verónica Dulanto. Frank Blanco no va trigar a sumar-se al to desenfadat: "És que la tele és així, això és una mica com la cançó de Chenoa de quan tu vas, jo vinc".
"A veure, han estat 496 programes, jo m’hi vaig incorporar una mica més tard, milers d’històries i no tot van ser notícies. ‘Tardear’ ens ha regalat instants que han quedat per sempre a la memòria de la televisió i a la nostra", va resumir Verónica Dulanto.
Amb l’equip al plató, Frank Blanco va prendre la paraula: "Arriba el moment de l’acomiadament en què cal donar les gràcies". Al que Verónica Dulanto va respondre amb emoció: "No vull, Frank, de veritat. Dèiem la tele és així, aquesta és una professió apassionant, però té aquestes coses i és que encara que hi posem ànima i cor, acaba aquesta etapa. Ho hem gaudit i ens ho hem passat molt bé".
"Ens hem colat, bé, ens han deixat colar-nos a casa seva cada tarda, espero que els hàgim divertit i entretingut, ho hem fet de cor i, per descomptat, jo m’enduc sempre aquest gran equip i ens tornarem a veure", afegia la presentadora.
La cloenda va arribar amb un darrer gest musical de Frank Blanco: "Gràcies a aquest equip. I a la televisió treballem per tots vosaltres, gràcies a tota la gent que ha entès que ‘Tardear’ era acompanyar-vos, era divertir-vos i entretenir-vos i que hi heu estat fins l’últim dia, gràcies per ser-hi sempre amb Telecinco". Verónica Dulanto va afegir la frase que va posar punt final a l’etapa: "Sense vosaltres res d’això seria possible, fins sempre".
