atresplayer presenta 'Mar afuera': 'És un projecte únic, una història molt potent'
'Mar afuera', protagonitzada per Gabriel Guevara, Hugo Welzel i Laura Simón, ha estat presentada al FesTVal de Vitòria
atresplayer continua amb la seva aposta per la ficció espanyola i estrenarà el proper 14 de setembre una de les seves sèries més esperades: 'Mar Afuera'. La ficció, protagonitzada per Gabriel Guevara, Hugo Welzel i Laura Simón, és l'adaptació de l'italiana 'Mare Fuori'. En el marc del FesTVal de Vitòria, Atresmedia ha presentat aquest nou projecte, que s'estrenarà setmana a setmana en emissió setmanal.
"Presentem 'Mar Afuera', que és un projecte únic, una història molt potent, que parteix del local per ser una història universal.Podem empatitzar amb qualsevol espectador i lloc del món. És una adaptació d'una sèrie italiana i hem explicat la història des d'una mirada emocional perquè té un segell propi, que és marca d'atresplayer", començava la presentació Montse García, directora de ficció d'Atresmedia.
A 'Mar Afuera' s'aborden conflictes d'interès social, que van més enllà de la temàtica criminal, alguns com la maternitat, les relacions tòxiques, la família o la malaltia mental. Una proposta optimista que posa en valor elements positius com són la força de l'amistat o l'impuls de l'esperança.
"De 'Mar Afuera' ens va cridar l'atenció l'entorn on succeeix la sèrie, però també l'estructura narrativa dels capítols. Cada capítol narra la història d'un personatge, que anem veient què li passa a cadascun d'ells i en paral·lel en el present i en el seu passat. Veiem el seu passat, mentre, en present, com avança aquest protagonista en les històries amb els seus companys", explicava Mercedes Gamero, CEO de Beta Fiction Spain.
"Hi va haver dos reptes per adaptar aquesta sèrie, que eren el format, eren 12 capítols de 70 minuts i aquí han estat 8 de 50 minuts.Calia veure com condensar aquestes històries mantenint l'esperit i fent-ho molt nostre. El segon aspecte que més ens va interessar a l'hora d'adaptar-la era distanciar-nos molt de la italiana, que passa a Nàpols, amb la seva idiosincràsia", afegia la directiva.
D'aquesta manera, Gabriel Guevara, Hugo Welzel i Laura Simón són els protagonistes de 'Mar Afuera'. A més, la ficció completa el seu repartiment amb la incorporació de Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel i Jan Bonet com la resta dels joves interns. També hi són a la sèrie Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto i Boré Buika, entre d'altres.
Així és la trama de 'Mar Afuera'
Álvaro (Gabriel Guevara) i Carlos (Hugo Welzel) són dos interns acabats d'arribar a un Centre d'Internament de Menors Infractors situat vora el mar. Mentre compleixen la seva condemna hauran de fer front a les amenaces de la banda de Los Pajaritos sense perdre l'esperança en un futur cada cop més fosc.
Però allà dins també hi trobaran el suport d'interns com Saray (Laura Simón). És una jove que prefereix viure al centre abans que tornar a la seva problemàtica vida a l'exterior. També de treballadors com Mario, un home que arribarà a posar en perill la seva pròpia vida per ajudar aquests nois.
