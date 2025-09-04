'De Divendres' anuncia els seus convidats de luxe per a l'estrena, amb tres retorns
'De Divendres' torna aquest 5 de setembre a la cadena amb Santi Acosta i Beatriz Archidona al capdavant i amb tres convidats de primer nivell. Després de l’aturada estiuenca, el programa de Telecinco recupera el seu espai a la graella per tornar a narrar els millors temes de la crònica social. Per al dia del seu retorn, 'De Divendres' comptarà amb tres convidats inesperats, que tornen a Telecinco.
D’aquesta manera, la primera serà Rocío Flores, que trenca el seu silenci en el primer "Scoop" de la temporada. Després d’un temps allunyada de les pantalles, la filla de Rocío Carrasco i Antonio David Flores torna a Telecinco per la porta gran. Es desconeixen els temes que tractarà en aquesta primera entrevista, que previsiblement obre la possibilitat que torni oficialment a la cadena.
El segon convidat serà José Carlos Montoya, després de mesos desaparegut després del final de 'Supervivientes'. De fet, el seu retorn oficial serà de la mà de la gala d’estrena del 'All Stars' dijous. Tanmateix, a 'De Divendres' tindrà temps de parlar de tots els temes pendents després del seu pas per 'La isla de las tentaciones' i el reality de supervivència.
Finalment, la periodista Lydia Lozano, que torna a Telecinco després de dos anys, també tindrà el seu moment a 'De Divendres'. Després de la seva entrevista, s’incorporarà a l’equip de col·laboradors habituals del programa juntament amb Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi i José Antonio León. Per tant, més enllà de la coneguda sortida d’Antonio Montero, Patricia Pérez és una altra de les baixes de 'De Divendres' per a la seva nova temporada a Telecinco.
Recordem que 'De Divendres' va tancar la seva segona temporada amb xifres més que positives. L’espai va emetre més de 50 entregues —incloent-hi els especials dedicats a Julián Muñoz i Bárbara Rey— i va signar una mitjana del 12% de share i 900.000 espectadors, millorant en gairebé un punt (+8%) els registres obtinguts en la seva primera temporada (11,2%). En total, més de 24,7 milions de persones han sintonitzat amb el programa en algun moment al llarg d’aquest curs.
