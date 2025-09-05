'Tardear' se despide con un emotivo mensaje tras sus malas audiencias en Telecinco

Telecinco cerró este viernes 5 de septiembre una de sus apuestas más comentadas de los últimos años.'Tardear' se despidió tras casi dos temporadas en la parrilla, dejando tras de sí un recorrido marcado por cambios de rumbo, dificultades de audiencia y un cierre lleno de emociones. Se trata del final de una etapa muy importante, ya que 'Tardear', de la mano de Ana Rosa Quintana, llegó a la tarde como sustituto del inconfundible 'Sálvame'.

La última entrega comenzó con un adelanto de la entrevista de Lydia Lozano en 'De Viernes', lo que motivó un comentario irónico de los presentadores. "Bienvenida de verdad a esta que ha sido tu casa durante muchos años, como también la nuestra lo que pasa es que Lydia llega y nosotros nos vamos", señaló Verónica Dulanto. Frank Blanco no tardó en sumarse al tono desenfadado: "Es que la tele es así, esto es un poco como la canción de Chenoa de cuando tú vas, yo vengo".

"A ver, han sido 496 programas, yo me incorporé un poco más tarde, miles de historias y no todo fueron noticias. 'Tardear' nos ha regalado instantes que han quedado para siempre en la memoria de la televisión y en la nuestra", resumió Verónica Dulanto.

| Mediaset

Con el equipo en plató, Frank Blanco tomó la palabra: "Llega el momento de la despedida en el que hay que dar las gracias". A lo que Verónica Dulanto respondió con emoción: "No quiero Frank, de verdad. Decíamos la tele es así, esta es una profesión apasionante, pero tiene estas cosas y es que aunque le pongamos alma y corazón acaba esta etapa. Lo hemos disfrutado y gozado".

"Nos hemos colado, bueno nos han dejado colarnos en sus casas cada tarde, espero que les hayamos divertido y entretenido, lo hemos hecho de corazón y por supuesto yo me llevo a este gran equipo siempre y nos vamos a ver", añadía la presentadora.

La clausura llegó con un último gesto musical de Frank Blanco: "Gracias a este equipo. Y en la televisión trabajamos para todos vosotros, gracias a toda la gente que ha entendido que 'Tardear' era acompañaros, era divertiros y entreteneros y que habéis estado hasta el último día, gracias por estar ahí siempre con Telecinco". Verónica Dulanto añadió la frase que puso punto final a la etapa: "Sin ustedes nada de esto sería posible, hasta siempre".