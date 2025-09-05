'La Promesa' assenyala per primera vegada la possible assassina de la Jana (Ana Garcés)
'La Promesa' ha revelat qui podria estar darrere de la mort de la Jana, personatge d'Ana Garcés
La desaparició de l'Àngela ha encès totes les alarmes al palau de 'La Promesa'. Va ser la Leocadia, juntament amb Teresa, qui va descobrir l'absència de la jove després de comprovar que no havia passat la nit al seu dormitori. De seguida es va activar una recerca que va mobilitzar tot el servei, amb en Curro al capdavant. Tanmateix, les sospites apuntaven en una sola direcció: Lorenzo de la Mata.
El capità va negar qualsevol relació amb els fets quan va ser interrogat per en Curro, però amb la senyora de Figueroa es va mostrar més transparent. Amb una calma que glaçava la sang, va reconèixer que sabia on era l'Àngela. A canvi d'alliberar-la, va plantejar les seves exigències a 'La Promesa'.
En un primer moment, en Lorenzo va demanar diners i la Leocadia va accedir-hi sense dubtar-ho, aconseguint reunir-ne una part, però el capità va rebutjar la suma. El que realment volia estava lluny del que era econòmic: "Vull la mà de la teva filla. Així que, si vols tornar a veure l'Àngela amb vida, consentiràs que em casi amb ella".
La reacció de la senyora de Figueroa va ser tan contundent com immediata: "No penso consentir que li posis la mà a sobre a la meva filla. Porc! No és això el que jo vull per a ella, no la vaig preparar per això. Ella es mereix un futur brillant, feliç."
D'aquesta manera, la Leocadia va suplicar per buscar una sortida alternativa: "Demana'm el que vulguis, menys això, el que vulguis. Si ho tinc t'ho donaré i, si no, ho aconseguiré, però ella no en té cap culpa. Les dues tenim un caràcter molt fort i, encara que jo tingui l'autoritat per imposar-li un matrimoni, amb total seguretat ella s'hi negarà. I jo no estic segura de poder-la convèncer."
Tanmateix, en Lorenzo tenia preparat un últim cop a 'La Promesa' i va llançar una amenaça que podria canviar-ho tot. "Trobaràs la manera de convèncer-la perquè si no li explicaré a tothom, i a la teva filla la primera, que vas ser tu qui va matar la Jana", va sentenciar el protagonista.
L'acusació ha obert una nova incògnita a 'La Promesa': Leocadia és realment culpable d'aquella mort o es tracta d'una altra de les manipulacions del capità? El palau torna a ser escenari de secrets, xantatges i sospites, mentre la vida de l'Àngela penja d'un fil.
