TVE anuncia la noticia más inesperada sobre Buenafuente y su 'Futuro Imperfecto'

El regreso de Andreu Buenafuente con 'Futuro Imperfecto' está a la vuelta de la esquina. Se trata de un espacio de comedia en el que, a través de un monólogo continuo, el cómico da su visión de los temas del mundo que le llaman la atención. Un análisis irónico sobre la realidad cotidiana con el toque personal de Andreu y su equipo de guionistas.

Cada programa de 'Futuro Imperfecto' es concebido como un gran evento de momentos televisivos y donde puede pasar cualquier cosa. El espacio se graba en el teatro de LaFACT de Terrassa con la participación de 700 personas de público.

'Futuro Imperfecto' combina el monólogo de Andreu Buenafuente con intervenciones especiales de otros cómicos, amigos y cómplices. En la primera temporada contó con el periodista Carles Tamayo, la creadora de contenido Tamara García Romero, el músico Sergi Estella y los cómicos Raúl Cimas, Sílvia Abril o Berto Romero. Además, el programa contó con sketches, hubo conversaciones con invitados de todo tipo y actuaciones musicales en directo.

| RTVE

De este modo, 'Futuro Imperfecto' se despidió de TVE a finales de julio tras la emisión de once programas inéditos y un refrito final. Pese a que todo apuntaba a que el formato no volvería hasta 2026, el ente público ha arrancado la promoción del regreso de Andreu Buenafuente para este otoño.

En la promo se ve una puerta que corresponde al camerino de Andreu Buenafuente con un cartel que indica "cerrado por siesta del personal". David Martos, el director de 'Futuro Imperfecto', le deja una nota: "Andreu, empezamos muy pronto. Por si te quieres ir despertando ya...".

Recordamos que Andreu Buenafuente debutó en la televisión pública a nivel nacional el pasado mes de mayo con 'Futuro Imperfecto'. El formato consiguió funcionar en audiencias mediando un 11,7% de cuota y superando el millón de espectadores, contra grandes apuestas de la competencia como 'Supervivientes'. Su máximo fue el 5 de junio, en su quinta entrega, al marcar un fantástico 16,8% de share y casi 1,6M de televidentes.