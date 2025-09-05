TVE anuncia el destí de Lara Siscar després de la seva sortida del Telediari cap de setmana
TVE anuncia per fi el destí d'alguns dels seus periodistes d'informatius en aquesta nova etapa. Després de la seva sortida del Telediari i 'Informe Semanal', la periodista Lara Siscar serà la corresponsal a Lisboa. A més, Lourdes Maldonado, nova presentadora del Telediari Cap de Setmana, compaginarà aquesta tasca amb la conducció d’‘Informe Semanal’ en relleu de Lara Siscar.
D’aquesta manera, Lara Siscar arriba a la corresponsalia de TVE a la capital portuguesa en substitució de Belén Lorente, que ha ocupat la plaça durant els últims sis anys. La periodista ha presentat el Telediari Cap de Setmana durant els últims sis anys, tasca que també havia compaginat a més amb la presentació de 'Informe Semanal' des de març de 2024. Vinculada a TVE des de 2007, quan s’hi va incorporar al Canal 24 hores, ha estat reportera política per als Telediarios i 'Los desayunos de TVE' i ha estat al capdavant de programes de debats i entrevistes i en cobertures informatives especials.
D’aquesta manera, Lourdes Maldonado, presentadora dels Telediari Cap de Setmana juntament amb Marc Sala, rellevarà des d’aquest dissabte, 6 de setembre, Lara Siscar al capdavant del mític espai de reportatges 'Informe Semanal'. És el programa més veterà de la televisió nacional i el més longeu del seu gènere a totes les televisions europees després de més de 52 anys en antena.
D’altra banda, Angela García Romero arriba a la corresponsalia de TVE a Nova York en relleu de Sara Rancaño, qui ha estat destinada a la ciutat nord-americana des de 2019.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i periodista de TVE des de 2016, va iniciar la seva carrera al Centre de Producció de RTVE a Catalunya, com a redactora d’informació política, social, econòmica i cultural. Angela García Romero ha estat responsable de l’àrea de societat dels serveis informatius a Catalunya i també redactora de magatzins com ‘La Mañana’, ‘España Directo’, ‘Hablando Claro’ i ‘Mañaneros’. A més, ha realitzat cobertures informatives a Tel Aviv, Lisboa i Niça.
