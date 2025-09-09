El missatge de David Broncano que assenyala els nens que veuen cada dia 'La Revuelta'
David Broncano no ha dubtat a referir-se als nens en l'estrena de temporada de 'La Revuelta'
El retorn de 'La Revuelta' a la graella de La 1 no va deixar indiferent ningú. David Broncano va inaugurar la segona temporada amb un discurs en què l’humor i l’estratègia televisiva es van barrejar des del primer minut.
RTVE va apostar fort per aquest inici, programat de dilluns a dijous a les 21.40h. El primer episodi va reunir protagonistes molt diferents, com els bombers de la Brigada de Reforç d’Incendis Forestals (BRIF) de Laza, reconeguts per la seva tasca a Galícia aquest estiu. També hi van participar els actors Álvaro Morte i Kiti Mánver, i Chanel, que va estrenar en directe la seva nova cançó i va convertir el plató en una festa.
Tanmateix, el moment més comentat va arribar quan tocava la tradicional acomiadada per als més petits. David Broncano, que sempre havia recordat als infants la importància d’anar aviat al llit, va decidir aquesta vegada trencar amb el costum: "Aquest any necessitem apretar més amb l’audiència i enviar els infants al llit és perdre espectadors. Que s’espavilin els pares. Digue’ls que es quedin fins a les onze".
David Broncano va rematar amb una frase que semblava tenir destinatari: "Tots els infants compten per a l’audiència, sempre ens guanyen pels infants". El comentari va ser interpretat com una indirecta a 'El Hormiguero', un programa que, com va recordar Grison, va iniciar curs amb convidats de gran tirada com Sergio Ramos, Arturo Pérez-Reverte o Bertín Osborne. David Broncano va respondre amb un enigmàtic "ja veurem què passa".
L’humor va continuar de la mà d’un dels personatges habituals de 'La Revuelta'. L’Home Màgic va aparèixer a escena per secundar la broma amb el seu estil particular: "El descans està sobrevalorat. Vuit hores de son estan molt bé, però l’audiència potser és més important. Aneu a dormir d’aquí una hora i ja recuperareu el son demà a classe de mates".
Recordem que 'La Revuelta' va tornar molt bé a La 1 amb un 16,1% i 1.852.000 televidents. En franja d’estricta coincidència, de 21.56h a 23.07h, 'El Hormiguero' (16,9% i 1.938.000) va liderar només amb dues dècimes d’avantatge sobre 'La Revuelta' (16,4% i 1.884.000)
