TVE presenta 'Trivial Pursuit', el seu nou concurs encara sense detalls sobre la seva emissió
'Trivial Pursuit' arribarà a la graella de TVE amb Egoitz Txurruka, ‘Txurru’, com a presentador
TVE aposta aquesta nova temporada per un dels jocs més populars de la història: 'Trivial Pursuit', basat en el joc de taula icònic. El programa, presentat per Egoitz Txurruka, recupera per a la televisió pública un format intergeneracional al qual tots hem jugat a casa i que ara es converteix en un espectacle televisiu. En el marc del FesTVal de Vitòria, TVE ha presentat aquest concurs, que encara no té data d'estrena, franja d'emissió, però tampoc cadena.
La mecànica del concurs es desenvolupa sobre un tauler gegantí de 'Trivial Pursuit', on els concursants competeixen responent preguntes de les diferents categories per guanyar formatgets i arribar al centre abans que els seus rivals. El primer a aconseguir-ho es proclamarà guanyador del dia i s'enfrontarà a una emocionant ronda final contrarellotge per endur-se el gran pot. Cada episodi és una batalla d'enginy, rapidesa i estratègia, en què el coneixement és la millor arma per avançar casella a casella.
"'Trivial Pursuit' es construeix amb molta feina i esforç. Volia incidir en el terme família, ja que aquest programa representa la nostra vocació per l'entreteniment familiar. El concurs uneix dos elements com són l'entreteniment i la divulgació, amb molt de ritme i sorpreses", començava la presentació Urbana Gil, directora de l'Àrea de Cultura i Societat de TVE.
"La principal diferència respecte al joc és que ara són els concursants els que juguen sobre el tauler. Els concursants lluitaran per arribar al centre del tauler. Si aconsegueixen respondre una pregunta correcta de cada categoria s'enduen el premi", explicava David Gallart, director de Continguts de Satisfaction Iberia. "És un programa molt familiar que poden veure nens amb els seus avis. Des del principi i sobretot la ronda final atrapa tothom", afegia Bruno Pena, director de Producció de Satisfaction Iberia.
Recordem que 'Trivial Pursuit' estarà presentat per Egoitz Txurruka, 'Txurru', una cara molt coneguda de la televisió basca, amb trajectòria a EITB des de 2013. Destaca per la seva versatilitat, la seva experiència en programes en directe i la seva capacitat per connectar amb tot tipus de públics. Des de 2022 condueix amb èxit el concurs diari 'Esto no es normal' i ha presentat les campanades d'ETB durant els tres últims anys.
