TVE presenta 'Directe al gra', encara sense hora: 'Pretén fugir de l'equidistància'
TVE presenta 'Directe al gra' amb Marta Flich i Gonzalo Miró en el marc del FesTVal de Vitòria
TVE prepara un nou magazín diari per a les tardes de La 1: 'Directe al gra' amb Marta Flich i Gonzalo Miró. Després de l'èxit de 'Malas Lenguas', la cadena continuarà apostant per l'actualitat amb aquest nou format, que s'estrenarà el dilluns 15 de setembre, encara sense franja d'emissió. En el marc del FesTVal de Vitòria, TVE ha presentat l'arribada de 'Directe al gra'.
"Estem molt contents que dos professionals s'incorporin a la cadena i a aquest projecte que tant ens il·lusiona. Fa setmanes que preparem una posada en escena molt cuidada, amb un plató que ens encanta. 'Directe al gra' és continuar sumant finestres d'actualitat, perquè volem ser una cadena viva. Parlarem de temes que donaran de què parlar en la conversa social i també incorporem talent davant i darrere de les càmeres", començava la presentació Esther Garín, directora de magazines de TVE.
"Som un programa d'actualitat, serem on hem de ser. L'actualitat passa també per la política, però donarem veu a històries, volem ser al carrer. És la filosofia, ser sense embuts", afegia la directiva de RTVE.
D'aquesta manera, Òscar Cornejo ha destacat la presència dels presentadors com a clau: "Marta Flich i Gonzalo Miró li donen un plantejament completament diferent. Amb 'Directe al gra' fem un pas més en aquest entorn més polaritzat i el format pretén fugir de l'equidistància, que la detestem en el moment en què vivim. Ens mullarem, ens posicionarem, encara que l'equidistància no té res a veure amb l'objectivitat. Volem escapar del carril informatiu al qual estem tots sotmesos, ja que se sent dir que la classe política s'ha desconnectat del carrer"
A més, el directiu de la Osa Producciones Audiovisuales ha destacat que molts periodistes s'han desconnectat de la realitat: "El nostre repte és sortir d'aquest carril i reconnectar amb el carrer. Molts periodistes opinen, però pocs fan preguntes, i això és un dels objectius que ens hem marcat, fer les preguntes i on passen les coses, que normalment és fora dels platós".
"Volem treure a la llum alguns protagonistes desconeguts que són centres d'alguns temes i generaran debat. Després de 'Malas Lenguas' volem mantenir el rigor i la professionalitat amb 'Directe al gra'. A més, amb Marta Flich i Gonzalo Miró connectarem amb tots els públics", explicava Carmen González, directora de Big Bang Media.
Per la seva banda, Marta Flich s'ha mostrat il·lusionada amb aquesta nova etapa:"Estic molt acostumada al directe. Som equànimes, plurals, però no equidistants. Això amb les nostres personalitats crearà 'Directe al gra', que serà directe, hi haurà política, també amb successos i històries socials. El meu fort és la política, però en el pilot m'he adonat que tot és el mateix, perquè tot és política, és com ens acostem als temes"
Pel que fa als col·laboradors, hi participaran Ramón Espinar, Ada Colau, Lilit Vestynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía. Comptarà amb secció Paco Lobatón i fora de la taula d'actualitat hi seran Manuel Jabois, Emilio Domenech i Rosa Villacastín. Tanmateix, Òscar Cornejo ha deixat clars els continguts:"No hi haurà res de cor, només actualitat".
Més notícies: