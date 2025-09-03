TVE presenta 'Trivial Pursuit', su nuevo concurso aún sin detalles sobre su emisión

TVE apuesta en esta nueva temporada por uno de los juegos más populares de la historia: 'Trivial Pursuit', basado en el icónico juego de mesa. El programa, presentado por Egoitz Txurruka, recupera para la televisión pública un formato intergeneracional al que todos hemos jugado en casa y que ahora se convierte en un espectáculo televisivo. En el marco del FesTVal de Vitoria, TVE ha presentado este concurso, que aún no tiene fecha de estreno, franja de emisión, pero tampoco cadena.

La mecánica del concurso se desarrolla sobre un gigantesco tablero de 'Trivial Pursuit', donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. El primero en conseguirlo se proclamará ganador del día y se enfrentará a una emocionante ronda final contrarreloj para llevarse el gran bote. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.

"'Trivial Pursuit' se construye con mucho trabajo y esfuerzo. Quería incidir en el término familia, ya que este programa representa nuestra vocación por el entretenimiento familiar. El concurso aúna dos elementos como son el entretenimiento y la divulgación, con mucho ritmo y sorpresas", arrancaba la presentación Urbana Gil, directora del Área de Cultura y Sociedad de TVE.

| RTVE

"La principal diferencia respecto a juego es que ahora son los concursantes los que juegan sobre el tablero. Los concursantes lucharán para llegar al centro del tablero. Si consigue responder una pregunta correcta de cada se llevan el premio", explicaba David Gallart, director de Contenidos de Satisfaction Iberia. "Es un programa muy familiar que lo pueden ver niños con sus abuelos. Desde el principio y sobre todo la ronda final atrapa a todo el mundo", añadía Bruno Pena, director de Producción de Satisfaction Iberia.

Recordamos que 'Trivial Pursuit' estará presentado por Egoitz Txurruka, 'Txurru', un rostro muy conocido de la televisión vasca, con trayectoria en EITB desde 2013. Destaca por su versatilidad, su experiencia en programas en directo y su capacidad para conectar con todo tipo de públicos. Desde 2022 conduce con éxito el concurso diario 'Esto no es normal' y ha presentado las campanadas de ETB durante los tres últimos años.