Un col·laborador de 'De Divendres' anuncia la seva sortida després del fitxatge de Lydia Lozano

'De Viernes' incorpora la Lydia Lozano, però deixa de comptar amb un altre dels seus col·laboradors més mítics
El retorn de 'De Divendres' a la graella de Telecinco no serà exactament igual que quan es va estrenar. L'espai de cor presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona afrontarà la seva nova temporada amb la baixa d'un dels seus col·laboradors més reconeguts. Es tracta de Antonio Montero, que forma part de l'elenc de periodistes de 'De Divendres' pràcticament des de la seva estrena.
Antonio Montero ha fet pública la seva decisió a través de les seves xarxes socials, amb un missatge de comiat en què deixa clara la barreja d'agraïment i resignació amb què afronta aquest canvi. "Amb tot el meu pesar, i per diverses raons, deixo 'De Divendres'. Ha estat un plaer compartir aquest temps amb aquest equip de grans professionals i estic molt agraït", escrivia Antonio Montero.
"Ha estat un privilegi, però la vida ve com ve, i ja sabeu que només es tracta d'acceptar-la", afegia. En aquesta mateixa nota confirmava a més qui ocuparà el seu lloc a la taula de col·laboradors: "La meva estimada Lydia, recull el testimoni al programa de més prestigi del cor a la televisió actualment. La teva experiència, i bon fer, segur que ajuden al programa en tots els sentits".
El seu comiat concloïa amb un missatge afectuós a la resta de l'equip: "Els meus millors desitjos i bona sort amb afecte infinit a tots. Ja som de divendres!". Amb això donava per tancada una etapa que va començar a l'abril de 2024, tot i que tot apunta que seguirà vinculat a altres projectes de Mediaset.
La confirmació per part de Telecinco va arribar poc després, anunciant la incorporació de Lydia Lozano, que tornarà a la cadena després del final de 'Sálvame'. La seva estrena està prevista per aquest divendres 5 de setembre, tal com s'avança en una promo en què apareix arribant a les instal·lacions de Mediaset sota un cartell de benvinguda.
L'elecció de Lydia Lozano afegeix a més un component extra d'expectació, perquè al novembre de 2024, en una entrevista, es va referir a Santi Acosta com "el pitjor presentador" de Telecinco. L'al·ludit ha preferit treure ferro a la situació al FesTVal de Vitòria: "Què és la felicitat? Salut i mala memòria", va respondre amb ironia, assegurant que aquestes paraules pertanyen al "passat". "És televisió, es diuen coses, però després, potser, se'n penedeix i no té més importància", va rematar.
