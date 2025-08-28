Xavi Lock pren la decisió més dolorosa i inesperada sobre el seu futur a 'La Promesa'
En Lorenzo intensifica el seu assetjament psicològic sobre en Curro, personatge de Xavi Lock a 'La Promesa'
Lorenzo intensifica el seu assetjament psicològic sobre Curro, personatge de Xavi Lock. Aquest divendres 29 d’agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de ‘La Promesa’ a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de ‘La Promesa’, el retorn de Lorenzo va continuar impactant Ángela i Curro, que van veure com el capità els instigava a confessar que l’havien detingut per culpa seva. A l’hora de la veritat, Alonso es va veure obligat a anar fins a la casa del baró de Valladares, gairebé a suplicar-li una nova trobada. Leocadia i Cristóbal van continuar amb la seva aventura, i així la senyora va saber si la seva filla continuava preguntant per qüestions laborals.
A la zona de servei, la culpa que arrossegaven les cuineres les va portar a confessar a Manuel que li havien dit a Toño que sabien que no estava casat amb Norberta. La retrobada esperada entre Vera i Federico va tenir lloc... però ell no va acabar d’entendre del tot les decisions que havia pres la seva germana.
Durant el mes de juliol, una vegada més, ‘La Promesa’ va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. ‘La Promesa’ va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de divendres de ‘La Promesa’?
Al nou capítol de ‘La Promesa’, el baró de Valladares torna amb exigències que amenacen d’enderrocar tota la feina de Catalina i Martina. Adriano es converteix, sense voler, en una peça clau, però sospita que només és part d’una simple burla. Lorenzo intensifica el seu assetjament psicològic sobre Curro, personatge de Xavi Lock, i, juntament amb Ángela, decideixen que la millor opció és marxar per mantenir-se a resguard del capità.
Pía i Ricardo intenten salvar la seva feina amb una promesa de ruptura, però Cristóbal no els creu. Leocadia demana a Cristóbal que destrueixi les cartes d’amor que ella li ha estat escrivint, però aquest s’hi nega. La trobada amb el seu germà Federico alleuja l’ànima de Vera, fins que tornen a sorgir les diferències sobre el passat fosc. Enora trama una trobada entre Toño i Simona perquè mare i fill es reconciliïn d’una vegada per totes.
