Gerra d'aigua freda per a Manuel Regueiro després de l'últim que ha passat a 'La Promesa'
Alonso, personatge de Manuel Regueiro a 'La Promesa', es veu obligat a anar fins a la casa del baró de Valladares
Alonso, personatge de Manuel Regueiro, es veu obligat a anar fins a la casa del baró de Valladares. Aquest dijous 28 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el retorn inesperat de Lorenzo va desfermar el caos i van témer l’amenaça que representava la seva tornada. Curro i Àngela van viure aterrats, sabent que el seu enemic havia tornat per venjança. A més, el capità va aconseguir forçar les coses per provocar la ira de Curro, i va estar a punt d’aconseguir-ho.
D’altra banda, Toño va dubtar sobre la seva relació amb Enora en descobrir que Simona i Candela coneixien la veritat sobre el seu matrimoni. Pia i Ricardo van afrontar un ultimàtum de Cristóbal: un dels dos havia d’abandonar 'La Promesa'. Mentrestant, Martina i Catalina no van rebre bones notícies després d’haver parlat amb el baró de Valladares... De manera inesperada, la Vera va rebre una visita que ho va canviar tot: el seu germà Federico.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', el retorn de Lorenzo continua impactant Àngela i Curro, que veuen com el capità els instiga a confessar que el van detenir per culpa seva. A l’hora de la veritat, Alonso, personatge de Manuel Regueiro, es veu obligat a anar fins a la casa del baró de Valladares, gairebé a suplicar-li una nova trobada. Leocadia i Cristóbal continuen amb la seva aventura, i així la senyora s’assabenta de si la seva filla continua preguntant per assumptes laborals.
A la zona de servei, la culpa que arrosseguen les cuineres les porta a confessar a Manuel que li van dir a Toño que sabien que no estava casat amb Norberta. La retrobada esperada entre la Vera i el Federico succeeix... però ell no acaba d’entendre del tot les decisions que va prendre la seva germana.
