Marta Flich revela nous detalls de 'Directe al gra', el seu nou programa a TVE

Marta Flich revela detalls de 'Directe al gra' i defensa el paper de la televisió pública
Marta Flich està a punt d'inaugurar una nova etapa en la seva trajectòria televisiva. La periodista es prepara per aterrar a TVE amb 'Directo al grano', el nou magazín polític de les tardes que presentarà juntament amb Gonzalo Miró. L'expectació al voltant del format és alta i la mateixa Marta Flich ha volgut deixar clar què poden esperar els espectadors i com afronta els comentaris sobre la cadena pública.
Durant una entrevista concedida a ABC, Marta ha avançat algunes claus de 'Directo al grano'. "A més d'una taula d'anàlisi, en què participaran cada dia diversos analistes, el programa comptarà amb reportatges i amb un equip de reporters especialitzats. Tinc moltes ganes de començar", va assenyalar la comunicadora, que assumirà el lideratge del nou projecte de LA OSA Producciones, responsable de l'èxit de 'Malas Lenguas'.
Les al·lusions a una possible politització de La 1 no van trigar a aparèixer, però Marta Flich va respondre amb rotunditat a aquestes insinuacions. "Treballaré amb llibertat, transparència i rigor, tal com acostuma i demostra diàriament l'actual RTVE", va assegurar. Unes paraules amb les quals ha defensat la independència professional de la cadena i la seva voluntat d'imprimir aquesta disciplina al nou magazín.
Marta Flich també va destacar el valor d'afegir-se a una televisió pública en plena renovació de continguts i cares. "Estic encantada de desenvolupar la meva feina en una televisió que ha demostrat que es pot fer servei públic i ser competitiva. Tractaré d'estar a l'altura dels seus grans professionals i dels seus tants espectadors", va subratllar, en al·lusió a l'impuls que RTVE ha mostrat durant l'última temporada.
Finalment, Marta Flich va deixar clar que 'Directo al grano' portarà imprès el seu segell personal, aquell que ja la va identificar a Cuatro. "Crec que és part de la meva marca: honestedat i rigor en la informació amb humor i autenticitat. Quan treballes des de la teva personalitat i des de la teva honestedat, o t'accepten o no t'accepten, però qui ha d'estar clar és una mateixa. La coherència és fonamental", va concloure.
