Ana Rosa Quintana diu el menys pensat sobre la caiguda d'audiències de Telecinco

Ana Rosa Quintana nega que la caiguda d'audiències de Telecinco hagi estat per la cancel·lació de 'Sálvame'
El pròxim 8 de setembre marcarà el retorn d'Ana Rosa Quintana a la franja matinal de Telecinco. La periodista torna al seu horari després d'una etapa a les tardes que, segons reconeix, no li va permetre desenvolupar el que realment li apassiona. En una recent entrevista, Ana Rosa Quintana s'ha confessat sobre la seva nova etapa, ara de nou assentada als matins.
"Jo vaig anar a la tarda perquè la meva cadena m'ho va demanar, però és veritat que a mi el que m'agrada és la informació política", assegura a El Mundo. Durant aquest temps, admet que li resultava difícil contenir-se davant l'actualitat: "Em mossegava les ungles amb tot el que estava passant i amb el fet que no ho podia explicar a les tardes". D'aquesta manera, qualifica el seu retorn als matins com "un regal".
Lluny d'evitar el delicat moment que travessa Mediaset, Ana Rosa Quintana subratlla que la companyia viu "un any de canvis". Tanmateix, descarta que la cancel·lació de 'Sálvame' sigui la gran responsable de la caiguda d'audiències. Per a la presentadora, l'arrel del problema es troba en altres moviments estratègics: "La sortida de 'Pasapalabra', Pablo Motos i la pèrdua d'alguns programes emblemàtics".
"Suposo que es va fer per motius econòmics, però això és el que ha perjudicat més la cadena", afegeix. A això suma la pèrdua de força informativa: "També tenim un problema amb els informatius precisament per aquesta pèrdua. Quan teníem 'Pasapalabra', l'informatiu el liderava Pedro Piqueras".
La presentadora també observa amb atenció l'estratègia de la televisió pública, que, al seu parer, competeix amb "una programació molt agressiva i sense publicitat, cosa que és molt complicada".
En l'àmbit privat, s'ha referit a la rivalitat directa amb Sonsoles Ónega a Antena 3: "Quan arribes nou i substitueixes un programa amb un públic molt fidel, costa". Encara que no va aconseguir imposar-se a les tardes, no ho viu com una derrota personal: "La nostra lluita el primer any va ser absolutament desigual amb Sonsoles sense publicitat".
A més, Ana Rosa Quintana també s'ha mullat en la batalla de les nits, on 'El Hormiguero' continua liderant. La presentadora no ha dubtat a posicionar-se al costat del presentador d'Antena 3: "Pablo Motos, evidentment, ho diuen les audiències. Ha sabut aguantar l'estirada sense canviar de format i ha guanyat".
