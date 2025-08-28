Xavi Lock toma la decisión más dolorosa e inesperada sobre su futuro en 'La Promesa'

Lorenzo intensifica su acoso psicológico sobre Curro, personaje de Xavi Lock. Este viernes 29 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', el regreso de Lorenzo siguió impactando a Ángela y Curro, que vieron cómo el capitán los instigaba a confesar que lo habían detenido por su culpa. A la hora de la verdad, Alonso se vio obligado a ir hasta la casa del barón de Valladares, casi a suplicarle un nuevo encuentro. Leocadia y Cristóbal continuaron con su aventura, y así la señora se enteró de si su hija seguía preguntando por asuntos laborales.

En la zona de servicio, la culpa que arrastraban las cocineras las llevó a confesar a Manuel que le habían dicho a Toño que sabían que no estaba casado con Norberta. El esperado reencuentro entre Vera y Federico sucedió... pero él no entendió del todo las decisiones que había tomado su hermana.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', el barón de Valladares regresa con exigencias que amenazan con tirar por tierra todo el trabajo de Catalina y Martina. Adriano se convierte, sin querer, en pieza clave, pero sospecha que solo es parte de una mera burla. Lorenzo intensifica su acoso psicológico sobre Curro, personaje de Xavi Lock, y, junto a Ángela, deciden que la mejor opción es marcharse para mantenerse a salvo del capitán.

Pía y Ricardo intentan salvar su empleo con una promesa de ruptura, pero Cristóbal no les cree. Leocadia le pide a Cristóbal que destruya las cartas de amor que ella le ha estado escribiendo, pero este se niega. El encuentro con su hermano Federico alivia el alma de Vera, hasta que resurgen las diferencias sobre el oscuro pasado. Enora urde un encuentro entre Toño y Simona para que madre e hijo se reconcilien de una vez por todas.