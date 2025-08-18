Morre sobtadament Ricardo Medina, creador de 'Espanya Directe' i 'Madrid Directe'
Mor sobtadament Ricardo Medina, un dels fundadors de Telemadrid
El periodisme espanyol perd una de les seves figures clau en la innovació televisiva. Ricardo Medina, creador de l'històric 'Madrid Directo', ha mort als 67 anys de manera inesperada, segons ha confirmat Telemadrid. A la cadena autonòmica hi va desenvolupar gran part de la seva carrera i on va néixer el format que va marcar un abans i un després a la televisió autonòmica i nacional.
"El periodista va ser part de l'equip fundador de Telemadrid i el primer director d'un dels vaixells insígnia de la casa, l'espai 'Madrid Directo' que continua en antena cada tarda. Un programa innovador en els formats informatius i que l'any passat va complir trenta anys d'emissió, fet pel qual va ser reconegut per la Comunitat de Madrid", destaca Telemadrid en el seu comunicat.
"Ha mort el productor de televisió Ricardo Medina, creador i director de 'Espanya Directo'. Des de RTVE transmetem el nostre condol a familiars, amics i companys", ha escrit també la Corporació.
Ricardo Medina va iniciar la seva trajectòria professional molt jove, en l'àmbit radiofònic. Amb 22 anys va ser nomenat delegat de l'Agència EFE a El Salvador, i més tard va exercir com a corresponsal a Guatemala, Mèxic i el Carib.El seu perfil internacional es va consolidar amb la cobertura de conflictes com els de Sarajevo, Haití o la Guerra del Golf, treballant per a algunes cadenes nord-americanes com Univision i CBS Telenoticias.
Després de dirigir els Informatius del Canal 24 de Puerto Rico durant dos anys, va tornar a Espanya el 1989 per sumar-se al naixement de Telemadrid. Allà es va convertir en productor executiu dels serveis informatius fins al 1994, any en què va posar en marxa 'Madrid Directo'. Va ser un espai pioner que acabaria exportant-se sota la marca 'Espanya Directo' i a diferents televisions autonòmiques.
La seva sortida de Telemadrid el va portar a Telecinco, on va treballar com a productor executiu d'Informatius. Durant aquella etapa va ser enviat especial a Ruanda i va col·laborar amb Telemundo, fet que li va valer una nominació als Premis Emmy per les seves cobertures. El 1996 va tornar a la cadena madrilenya, aquesta vegada al capdavant d'Esports, càrrec que va ocupar fins al 2001. Poc després, va crear i va dirigir el Canal Metro Madrid, on va romandre fins al 2003.
Aquell mateix any va fundar la seva pròpia productora, Medina Media. Va crear projectes per a TVE ('Espanya Directo', 'La Mañana'), Antena 3 ('El rastro del crimen', '3D'), Canal Sur, Aragón TV, Neox i altres cadenes. A més, va organitzar esdeveniments relacionats amb la innovació tecnològica, experiència que li va obrir les portes de la direcció general d'Andalusia Digital Multimedia entre l'octubre de 2019 i el juliol de 2020.
Més notícies: