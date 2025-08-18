Audiències: Telecinco s'enfonsa diumenge davant la caiguda de 'Fiesta' i '¡Allà tu!'
'Fiesta' és la tercera opció en audiències a la tarda de Telecinco davant del cinema
'Allà tu!' cau a mínims en audiències a Telecinco amb un pobre 6,4% i 541.000 espectadors: puja al 8,6% de quota de pantalla entre el públic de 25 a 44 anys. El lideratge de la nit és per a 'La pel·lícula de la setmana: Wonder Woman' amb un 11,7% i 991.000 seguidors a La 1. Per la seva banda, la sèrie turca 'Una nova vida' és tercera amb un bon 10,7% i 834.000 seguidors a Antena 3.
'Fiesta' baixa en audiències, sent la tercera opció en la seva franja amb un pobre 7,5% i 607.000 seguidors a Telecinco: puja a un 10,1% de quota de pantalla entre el públic femení. No pot amb 'Aquí la Terra', que es manté en un 9,7% i 766.000 espectadors a l'última hora de la tarda de La 1.
Al matí, Cuatro és la segona opció gràcies a 'Volando voy' (8,2% i 11%) i 'Viatgers Cuatro', que fa una mitjana d'un 9,1%. En canvi, a Telecinco, 'Got Talent' cau a un pobre 5,2%, portant a mínims Informatius Telecinco amb un 5,4% de quota. Per la seva banda, 'D Corazón' puja a un bon 9,5% i 586.000 fidels a La 1, incloent la compareixença de Pedro Sánchez, després del lideratge de 'Viatge al centre de la tele' (11,2%).
'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 18,1% i 1.256.000 des d'Antena 3. El concurs, que supera els 2,3M de contactes, avantatja els seus rivals en 14,8 i 8,5 punts. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 1.755.000 seguidors juntament amb un 21,5% de share.
La 1 lidera el diumenge en audiències
La 1 aconsegueix el lideratge en audiències del diumenge 17 d'agost amb un 10,4% de share. Antena 3 és segona amb un 10%, mentre Telecinco es conforma amb la tercera posició amb un pobre 6,7%. Per la seva banda, Cuatro amb un 6% supera per la mínima laSexta, que tanca la llista amb un 5,9%.
Aquest diumenge, el 48% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, la qual cosa suposa 22,8M d'espanyols. La mitjana de consum per espectador és de 2,3 hores.
