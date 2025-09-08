Adara Molinero torna a embolicar-la a l'helicòpter abans de saltar a 'Supervivientes'
Adara Molinero es va tornar a resistir davant del salt de l'helicòpter de 'Supervivientes All Stars'
L'esperada estrena del 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes All Stars' va deixar un dels moments més comentats de la nit. La protagonista va ser Adara Molinero, que va convertir el que havia de ser un simple salt des de l'helicòpter en una autèntica odissea marcada per la por, els nervis i un atac de pànic que la va bloquejar en repetides ocasions.
Tot començava després del salt de la seva mare, Elena Rodríguez, a 'Supervivientes All Stars'. En aquell instant, Sandra Barneda li va recordar la promesa de llençar-se i Adara Molinero va prendre la paraula, emocionada: "Et volia dir una cosa: abans de venir aquí, doncs al final, vaig estar llegint les xarxes i tot això i estava sent molt criticada per tornar i volia dir-te que tots a la vida ens mereixem una segona oportunitat... Per mi tornar aquí és el meu somni i acabar el que vaig començar. Estic supernerviosa!"
La concursant intentava armar-se de valor, però no amagava les seves pors: "Tinc por, t'ho reconec. Podria fer-me la dura i dir-te qualsevol altra cosa, però la veritat és que tinc por. Jo vull intentar-ho, lluitar i si caic, doncs aixecar-me".
Amb l'helicòpter a l'aire, les càmeres van captar Adara Molinero repetint per a si mateixa: "No puc, tinc por". Sandra Barneda no va dubtar a assenyalar que "a l'anterior edició no va saltar i va trigar tres dies a saltar". La jove, visiblement superada, confessava a més: "He fet la xulita", després de demanar que l'aeronau pugés encara més del necessari.
Els intents fallits van desesperar l'audiència i van provocar llàgrimes a la seva mare, que no podia evitar l'angoixa des de la vora. "No m'agrada veure-la patir i porta diversos dies malament amb l'estómac fotut i quan he vist l'alçada he dit 'no es llença' perquè no es llençarà. Espero que ho faci i que gaudeixi d'aquesta aventura també", relatava entre sanglots.
Finalment, després de tres intents i amb el suport del seu company Rubén Torres a l'interior de l'helicòpter, Adara Molinero es va armar de valor i va completar el salt. Tot i això, alguns no van trigar a assenyalar la jove a les xarxes socials tirant d'hemeroteca. I és que, fa dos anys, en la seva primera vegada a Hondures, es va llençar de l'helicòpter sense problemes i a una alçada més gran.
Més notícies: