Així ha estat el retorn de Montoya després de mesos desaparegut després de 'Supervivientes'
Montoya ha trepitjat el plató de 'Supervivientes All Stars' després de mesos desaparegut
La nit de l'estrena de la segona edició de 'Supervivientes All Stars' va tenir un protagonista indiscutible: José Carlos Montoya. El jove andalús va tornar al plató després de més de dos mesos en silenci, després que la darrera gala de 'Supervivientes' el deixés tan esgotat que va decidir apartar-se de l'ull públic.
La seva reaparició va estar marcada per l'emoció i la complicitat amb Jorge Javier Vázquez. Només asseure's davant del presentador, Montoya va confessar: "Estic molt emocionat de reviure-ho tot des d'aquí. Molt content de ser aquí, que és on m'ho han donat tot".
Montoya, que en el seu dia va assegurar necessitar un descans, va explicar com havia aprofitat aquest temps per refer-se: "Ja no tinc fatigues, adonar-te del que t'ho dona et cura. He passat un estiu d'aprenentatge".
La rebuda de Jorge Javier Vázquez al plató va ser tan càlida com directa: "Montoya, t'he trobat a faltar. Benvingut a Mediaset, benvingut a casa teva". Un gest que el concursant va agrair a la seva manera, amb humor i espontaneïtat: "Gràcies, jo també. Vinc renovat i depilat".
Entre aplaudiments i amb un nerviosisme evident, Montoya es va obrir pas de nou al plató de 'Supervivientes All Stars'. Allà va deixar un missatge que va il·lusionar els seus seguidors: "Hi ha Montoya per estona".
De fet, el mateix andalús va aprofitar per anunciar els seus pròxims passos professionals. "Tinc dret a explicar la meva història aquests mesos i demà seré a 'De Viernes'", va revelar, deixant entreveure que per fi parlarà de la polèmica de la seva història amb Anita Williams. D'aquesta manera, confirma la seva participació al programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona, que també comptarà amb Rocío Flores i Lydia Lozano, que s'incorpora com a col·laboradora estrella.
Recordem que l'estrena de la segona edició de 'Supervivientes All Stars' ha estat líder absolut de la seva franja amb un 16,8% i 970.000 televidents. El reality de Jorge Javier Vázquez, que va superar el 23% en els seus minuts finals, va congregar 2.678.000 espectadors únics. Amb aquests resultats, l'estrena de 'Supervivientes All Stars' ha estat a més de 6 punts de quota de la segona opció.
