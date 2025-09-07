Es revela quan es faran els salts d'helicòpter de 'Supervivientes All Stars'
L'inici de 'Supervivientes All Stars' no va ser el que Mediaset havia previst. El passat dijous 4 de setembre, la protesta dels garífunes als Cayos Cochinos va paralitzar l'emissió de les proves previstes. Això va obligar a suspendre la imatge més icònica del concurs: els salts dels concursants des de l'helicòpter.
La tensió a la zona va portar a cancel·lar tota la primera gala de 'Supervivientes All Stars', inclosa la tradicional prova del fang, amb la qual es formen els equips i es decideix la platja de destí, així com la nòria infernal, que havia de coronar els primers líders de l'edició. Jorge Javier Vázquez, en acomiadar la nit, va transmetre el desig de poder reprendre els plans a la gala dominical, tot i que l'escenari continuava sent incert.
Els dubtes es van intensificar un dia després, quan els representants garífunes van reiterar les seves demandes mediambientals. "Hem estat demanant que emetin un estudi d'impacte ambiental que ocasionen els 'realities'. Hauria d'haver-hi un informe d'abans i després, de com afecten aquests programes la diversitat de l'ecosistema dels Cayos Cochinos. Ens mantindrem... Venim amb el pla d'estar una setmana, però veurem què passa avui i allà prendrem les següents decisions", va declarar Maribel Robledo, representant dels garífunes, a UNE TV.
Tanmateix, la calma va arribar aquest dissabte 6 de setembre, quan Telecinco va confirmar mitjançant un comunicat que els salts en helicòpter es faran finalment a la gala de diumenge. El programa començarà a les 22:00h amb Sandra Barneda i Laura Madrueño al capdavant, mentre que Mediaset Infinity oferirà un avanç exclusiu a partir de les 21:30 amb contingut inèdit.
La tan esperada caiguda al mar de les 14 llegendes de 'Supervivientes All Stars' marcarà ara sí l'inici oficial de l'aventura. Anirà acompanyada d'un espectacular joc que posarà a prova la resistència dels concursants.
A més d'això, la gala mostrarà el resultat de les primeres nominacions, les primeres friccions de la convivència i la irrupció de l'Oracle de Posidó, espai on els supervivents debatran sobre les estratègies. Entre elles, destacarà la decisió d'Alejandro Albalá de nominar Gloria Camila després d'haver-se convertit en el primer líder del concurs.
