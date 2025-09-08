Adara Molinero vuelve a liarla en el helicóptero antes de saltar en 'Supervivientes'

El esperado estreno del 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes All Stars' dejó uno de los momentos más comentados de la noche. La protagonista fue Adara Molinero, que convirtió lo que debía ser un simple salto desde el helicóptero en una auténtica odisea marcada por el miedo, los nervios y un ataque de pánico que la bloqueó en repetidas ocasiones.

Todo comenzaba tras el salto de su madre, Elena Rodríguez, en 'Supervivientes All Stars'. En ese instante, Sandra Barneda le recordó la promesa de lanzarse y Adara Molinero tomó la palabra, emocionada: "Te quería decir una cosa: antes de venir aquí, pues al final, estuve leyendo las redes y todo eso y estaba siendo muy criticada por volver y quería decirte que todos en la vida nos merecemos una segunda oportunidad... Para mí volver aquí es mi sueño y acabar lo que empezó. ¡Estoy súper nerviosa!"

La concursante trataba de armarse de valor, pero no ocultaba sus temores: "Tengo miedo, te lo reconozco. Podría hacerme la dura y decirte cualquier otra cosa, pero la verdad es que tengo miedo. Yo quiero intentarlo, luchar y si me caí, pues levantarme".

| Mediaset

Con el helicóptero en el aire, las cámaras captaron a Adara Molinero repitiendo para sí misma: "No puedo, tengo miedo". Sandra Barneda no dudó en señalar que "en la anterior edición no saltó y tardó tres días en saltar". La joven, visiblemente superada, confesaba además: "Me he hecho la chulita", tras pedir que la aeronave subiera aún más de lo necesario.

Los intentos fallidos desesperaron a la audiencia y provocaron lágrimas en su madre, que no podía evitar la angustia desde la orilla. "No me gusta verla sufrir y lleva varios días mal con el estómago fastidiada y cuando he visto la altura he dicho 'no se tira' porque no se va a tirar. Espero que lo haga y que disfrute de esta aventura también", relataba entre sollozos.

Finalmente, tras tres intentos y con el apoyo de su compañero Rubén Torres en el interior del helicóptero, Adara Molinero se armó de valor y completó el salto. No obstante, algunos no tardaron en señalar a la joven en redes sociales tirando de hemeroteca. Y es que, hace dos años, en su primera vez en Honduras, se tiró del helicóptero sin problemas y en una mayor altura.