Así ha sido el regreso de Montoya tras meses desaparecido tras 'Supervivientes'

La noche del estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' tuvo un protagonista indiscutible: José Carlos Montoya. El joven andaluz regresó al plató tras más de dos meses en silencio, después de que la última gala de 'Supervivientes' lo dejara tan agotado que decidió apartarse del ojo público.

Su reaparición estuvo marcada por la emoción y la complicidad con Jorge Javier Vázquez. Nada más sentarse frente al presentador, Montoya confesó: "Estoy muy emocionado de revivir todo desde aquí. Muy contento de estar aquí, que es donde me lo han dado todo".

Montoya, que en su día aseguró necesitar un descanso, explicó cómo había aprovechado este tiempo para recomponerse: "Ya no tengo fatiguitas, darte cuenta de lo que te los da te cura. He pasado un verano de aprendizaje".

| Mediaset

El recibimiento de Jorge Javier Vázquez en el plató fue tan cálido como directo: "Montoya, te he echado de menos. Bienvenido a Mediaset, bienvenido a tu casa". Un gesto que el concursante agradeció a su manera, con humor y espontaneidad: "Gracias, yo también. Vengo renovado y depilado".

Entre aplausos y con evidente nerviosismo, Montoya se abrió paso de nuevo en el plató de 'Supervivientes All Stars'. Allí dejó un mensaje que ilusionó a sus seguidores: "Hay Montoya para rato".

De hecho, el propio andaluz aprovechó para anunciar sus próximos pasos profesionales. "Tengo derecho a contar mi historia estos meses y mañana estaré en 'De Viernes'", reveló, dejando caer que por fin hablará de polémica su historia con Anita Williams. De este modo, confirma su participación en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, que también contará con Rocío Flores y Lydia Lozano, que se incorpora como colaboradora estrella.

Recordamos que el estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha sido líder absoluto de su franja con un 16,8% y 970.000 televidentes. El reality de Jorge Javier Vázquez, que superó el 23% en sus minutos finales, congregó 2.678.000 espectadores únicos. Con estos resultados, el estreno de 'Supervivientes All Stars' ha estado a más de 6 puntos de cuota de la segunda opción.