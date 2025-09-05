Audiències: 'Supervivientes All Stars' lidera en la seva estrena després del futbol de La 1
'El Hormiguero' queda com a segona opció en audiències davant el partit de la selecció
'Supervivientes All Stars' lidera en audiències la seva franja en la seva estrena amb un magnífic 16,8% i 970.000 espectadors a Telecinco. L'exprés es queda en un 10,8% i 1.142.000 televidents davant el partit classificatori de la selecció espanyola contra Bulgària, que arrasa amb un 24,5% i 2.643.000 fidels. Just després, la pel·lícula "El Correu" és la segona opció des de La 1 amb un 12,6% i 1.167.000.
La sèrie 'La Encrucijada' puja la nit de dijous a un 9,4% i 690.000 en el seu capítol a Antena 3. Per la seva banda, 'Mis Raíces' cau a un pobre 3,2% i 235.000 a Cuatro. A laSexta, la pel·lícula "El foc de la venjança" funciona amb un 6,2% i 348.000 fidels.
'El Hormiguero' és la segona opció en audiències en la seva franja amb un magnífic 13,8% i 1.567.000 des d'Antena 3. 'El Intermedio' es conforma amb un 5,5% i 630.000 seguidors. Finalment, 'Viatgers Cuatro' aconsegueix un escàs 4% i 444.000.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un magnífic 13,6% i 1.147.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 13,7% i 915.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté amb un 11,1% i 801.000 fidels des de La 1.
'Agafa't al sofà' cau en audiències a un pobre 6,4% i 508.000 espectadors a Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiències amb un gran 20,2% juntament amb 1.559.000 seguidors a Antena 3.
'La Hora de La 1' lidera amb un magnífic 16,4% i 274.000, seguida de 'Mañaneros 360' amb un bon 12,8% i 372.000. 'La Mirada Crítica' (9,4% i 184.000) i 'Vamos a ver' (9,3% i 241.000) es mantenen en audiències a Telecinco. Pel que fa a 'Espejo Público', es queda en un 12,1% i 285.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,3% i 1.500.000 a Antena 3.
La 1 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències
La 1 lidera en audiències en la jornada de dijous 4 de setembre amb un 13,9% de share. Antena 3 amb un 13,6% és segona per sobre de Telecinco, que marca un 9,1%. laSexta amb un 5,9% supera Cuatro, que tanca un cop més la llista amb un 4,7%.
