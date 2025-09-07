Audiències: '¡Vaya Fama!' punxa en la seva estrena a Telecinco davant de 'D Corazón'
'Emparellats' arriba al prime time d'Antena 3 líder en audiències contra el cinema
'Emparellats' estrena líder en audiències la seva nova temporada a Antena 3 amb un 13,1% i 1.064.000 espectadors. La segona opció és per a "Ocho apellidos marroquís" amb un bon 11,3% i 947.000 des de Telecinco. La pel·lícula "Upgraded: Primera classe" es conforma amb un escàs 7,7% i 657.000 a La 1, però just abans lidera 'Informe Semanal' (11,5% i 946.000).
Per la seva banda, 'laSexta Xplica' baixa i es conforma amb un escàs 5,8% i 390.000 espectadors. Pel que fa a 'El Blockbuster: Monuments Men', baixa a un pobre 6,8% i 545.000 televidents a Cuatro.
A la franja matinal, l'arribada de 'Aruser@s Weekend' funciona amb un bon 7,4% i 159.000. L'estrena de '¡Vaya Fama!' punxa a Telecinco amb un escàs 7,2% i 381.000 televidents. És superat àmpliament per 'D Corazón', que marca un correcte 8,4% i 469.000 des de La 1.
'La Ruleta de la Suerte' arrasa en audiències amb un 19,4% i 1,3M d'espectadors. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22,7% i 1.867.000 seguidors.
'Fiesta' amb el retorn d'Emma García puja en audiències a un 9,3% de quota i 689.000. 'La Roca' punxa en la seva arribada al dissabte amb un escàs 3,8% i 292.000 fidels: comença en un 2,4% de quota, però aconsegueix pics per sobre del 6%. A la sobretaula, La Vuelta destaca amb un 12,4% de share i una mitjana d'1.039.000 espectadors. No obstant això, el lideratge és per al Multicine d'Antena 3 amb les seves dues primeres pel·lícules, que marquen un 13,4% i 12,6% de quota.
A nivell diari, Antena 3 lidera en audiències el dissabte 6 de setembre amb un 12,3%: governa totes les franges de la sobretaula al prime time. La 1 és segona amb un excel·lent 9,6% de quota, mentre Telecinco es conforma amb un 8,5% en tercera posició. Un dissabte més, Cuatro amb un 6,2% supera laSexta, que es queda en un 4,9%.
Aquest dissabte, prop de 23,2 milions d'espectadors únics van veure la televisió, cosa que es tradueix en el 49,4% de la població a Espanya. Es van assolir els 134 minuts de mitjana de consum per espectador.
Més notícies: