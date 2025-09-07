Se revela cuándo se realizarán los saltos de helicóptero de 'Supervivientes All Stars'

El arranque de 'Supervivientes All Stars' no fue el que Mediaset había planeado. El pasado jueves 4 de septiembre, la protesta de los garífunas en los Cayos Cochinos paralizó la emisión de las pruebas previstas. Esto obligó a suspender la imagen más icónica del concurso: los saltos de los concursantes desde el helicóptero.

La tensión en la zona llevó a cancelar toda la primera gala de 'Supervivientes All Stars', incluida la tradicional prueba del barro, con la que se forman los equipos y se decide la playa de destino. Así como la noria infernal, que debía coronar a los primeros líderes de la edición. Jorge Javier Vázquez, al despedir la noche, transmitió el deseo de poder retomar los planes en la gala dominical, aunque el escenario seguía siendo incierto.

Las dudas se intensificaron un día después, cuando los representantes garífunas reiteraron sus demandas medioambientales. "Hemos estado pidiendo que emitan un estudio de impacto ambiental que ocasionan los 'realities'. Debería haber un informe del antes y después, de cómo afectan estos programas a la diversidad del ecosistema de los Cayos Cochinos. Nos vamos a mantener... Venimos con el plan de estar una semana, pero vamos a ver qué sucede hoy y ahí tomaremos las siguientes decisiones", declaró Maribel Robledo, representante de los garífunas, a UNE TV.

| Telecinco

Sin embargo, la calma llegó este sábado 6 de septiembre, cuando Telecinco confirmó mediante un comunicado que los saltos en helicóptero se llevarán a cabo finalmente en la gala del domingo. El programa arrancará a las 22:00h con Sandra Barneda y Laura Madrueño al frente, mientras que Mediaset Infinity ofrecerá un avance exclusivo a partir de las 21:30 con contenido inédito.

La esperada caída al mar de las 14 leyendas de 'Supervivientes All Stars' marcará ahora sí el inicio oficial de la aventura. Estará acompañada de un espectacular juego que pondrá a prueba la resistencia de los concursantes.

Además de esto, la gala mostrará el resultado de las primeras nominaciones, los roces iniciales de la convivencia y la irrupción del Oráculo de Poseidón, espacio donde los supervivientes debatirán sobre las estrategias. Entre ellas, destacará la decisión de Alejandro Albalá de nominar a Gloria Camila tras haberse convertido en el primer líder del concurso.