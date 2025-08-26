Rubén Torres torna a 'Supervivientes All Stars' després de quedar segon a la seva edició
'Supervivientes All Stars' dona una segona oportunitat a Rubén Torres, que tornarà a Hondures
Rubén Torres és el novè concursant confirmat de 'Supervivientes All Stars', que té prevista la seva estrena per al dijous 4 de setembre.La seva confirmació arriba tot just 24 hores després de la de Fani Carbajo, unint-se així a l'estel·lar llista de confirmats. Fins ara està formada també per Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba i Kike Calleja.
"Doncs sí, soc Torres. I he tornat a caure en la temptació", assenyala el bomber, al·ludint amb les seves paraules a 'La isla de las tentaciones', reality del qual va formar part durant l'última edició, la de Montoya.
"Però aquesta vegada he caigut en la temptació de concursar a 'Supervivientes All Stars'. Prepareu-vos perquè vinc disposat a donar-ho tot per tal de guanyar", afegeix el ja nou concursant del reality en la seva presentació.
Rubén Torres és bomber, tatuador i la seva primera participació en un programa va ser a 'Falso amor'.Aquell reality li va fer guanyar visibilitat i, posteriorment, va materialitzar el seu salt a la televisió gràcies a 'Supervivientes' el 2024. El de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) va aconseguir arribar a la desitjada final del reality, quedant en segona posició i sent un dels protagonistes de l'edició.
A més, Rubén Torres va participar en l'última edició de 'La isla de las tentaciones', entrant com a temptador VIP i on va destacar la seva relació amb Bayan Al Masri.Relació que, en sortir, no va arribar a bon port, ja que ambdós no van trigar a deixar-ho. Actualment, en l'apartat sentimental, Rubén Torres manté una relació amb una jove anomenada Laura Cantizano, amb qui puja gran contingut a xarxes socials. A més, el seu gos Braco també ocupa un lloc important al seu cor.
Tanmateix, cal recordar que Rubén Torres és tatuador de professió i és propietari d'un estudi que va obrir el 2022 a la seva localitat natal.
Recordem que, en la seva edició, Rubén Torres va batre el rècord de collars de líder. Es va guanyar el públic gràcies al seu caràcter competitiu, habilitats físiques i l'empatia que mostrava amb els seus companys, entre altres coses.
