'Supervivientes All Stars' confirma l'Elena Rodríguez després dels rumors sobre l'Adara
Elena Rodríguez es converteix en la quarta concursant oficial de 'Supervivientes All Stars'
'Supervivientes All Stars' ja té la seva quarta concursant confirmada: Elena Rodríguez. Després de molts rumors, s'ha confirmat oficialment el retorn de la mare d'Adara Molinero a Hondures. Elena Rodríguez s'uneix a la llista de concursants formada de moment per Jessica Bueno, Gloria Camila i Iván González.
Recordem que Elena Rodríguez va ser una de les concursants de 'Supervivientes' el 2020. Per sorpresa de molts, va ser una de les grans favorites i va lluitar fins al final en la supervivència i en les proves, tot i que va ser expulsada a les portes de la final. A més, més recentment va participar en la segona edició de 'GH DÚO', emesa a l'hivern de 2024, juntament amb Asraf Beno com a parella.
La seva confirmació arriba en plens rumors sobre la possible participació d'Adara Molinero a 'Supervivientes All Stars'. La jove va ser una de les participants de la primera edició, sent la primera expulsada juntament amb Olga Moreno. No obstant això, va estar molt pocs dies a Hondures en negar-se a saltar de l'helicòpter durant la gala d'estrena, tot i que ara tindria una nova oportunitat.
D'aquesta manera, Elena Rodríguez s'ha mostrat contenta de tornar a Hondures a 'Supervivientes All Stars'. "Vinc carregada d'energia, carregada d'experiència i carregadíssima de ganes, així que vinc a donar-ho tot i a guanyar", ha afirmat després de ser confirmada.
En un missatge als seguidors del reality, explicava que té moltes ganes de dur a terme "les coses que se'm van quedar per fer". A més, no li importa qui tingui davant: "Sigui qui sigui el meu rival, no importa, a les proves ho donaré tot i res, amb ganes de guanyar i arribar fins a la final".
Més enllà de les confirmades, recordem que l'equip femení de 'Supervivientes All Stars' reunirà Sonia Monroy de 2011, Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, i l'exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi seran també Tony Spina de 2014, l'exconcursant de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá i el xef Carlos Alba ('MasterChef'), tots dos de 2021.
