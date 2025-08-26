Rubén Torres vuelve a 'Supervivientes All Stars' tras quedar segundo en su edición

Rubén Torres es el noveno concursante confirmado de 'Supervivientes All Stars', que tiene previsto su estreno para el jueves 4 de septiembre. Su confirmación llega apenas 24 horas después de la de Fani Carbajo, uniéndose así a la estelar lista de confirmados. Hasta el momento está formada también por Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba y Kike Calleja.

"Pues sí, soy Torres. Y he vuelto a caer en la tentación", señala el bombero, aludiendo con sus palabras a 'La isla de las tentaciones', reality del que formó parte durante la última edición, la de Montoya.

"Pero esta vez he caído en la tentación de concursar en 'Supervivientes All Stars'. Preparaos porque vengo dispuesto a darlo todo con tal de ganar", añade el ya nuevo concursante del reality en su presentación.

| Mediaset

Rubén Torres es bombero, tatuador y su primera participación en un programa fue en 'Falso amor'. Aquel reality le hizo ganar visibilidad y, posteriormente, materializó su salto a la televisión gracias a 'Supervivientes' en 2024. El de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) consiguió llegar a la ansiada final del reality, quedando en segunda posición y siendo uno de los protagonistas de la edición.

Además, Rubén Torres participó en la última edición de 'La isla de las tentaciones', entrando como tentador VIP y en donde destacó su relación con Bayan Al Masri. Relación que, al salir, no llegó a buen puerto, puesto que ambos no tardaron en dejarlo. Actualmente, en el apartado sentimental, Rubén Torres mantiene una relación con una joven llamada Laura Cantizano, con quien sube gran contenido a redes sociales. Además, su perro Braco también ocupa un hueco importante en su corazón.

No obstante, cabe recordar que Rubén Torres es tatuador de profesión y es propietario de un estudio que abrió en 2022 en su localidad natal.

Recordamos que, en su edición, Rubén Torres batió el récord de collares de líder. Se ganó al público gracias a su carácter competitivo, habilidades físicas y la empatía que mostraba con sus compañeros, entre otras cosas.