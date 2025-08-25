'Supervivientes All Stars' recupera la Fani cinc anys després com a vuitena confirmada
Fani Carbajo torna a 'Supervivientes All Stars' després del seu pas per Hondures el 2020
La llista de concursants de 'Supervivientes All Stars' continua creixent, i aquesta vegada ho fa amb un nom que el públic coneix molt bé: Estefanía Carbajo, més coneguda com Fani. La madrilenya s'incorpora a l'edició més exigent del reality, on ja estan confirmats Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba i Kike Calleja.
La seva primera aparició a televisió es va produir a 'La isla de las tentaciones', un programa que va canviar completament el rumb de la seva vida mediàtica. De fet, va donar lloc a un dels episodis més recordats de la petita pantalla: la famosa fugida de Christofer de la vila, un moment que va quedar gravat a la memòria de tothom. Després d'això, el 2020 es va atrevir a saltar des de l'helicòpter de 'Supervivientes', on va resistir diverses nominacions abans de convertir-se en la sisena expulsada.
Cinc anys després, Fani Carbajo torna als Cayos Cochinos amb energies renovades. Al seu vídeo de presentació recordava com de dur va ser aquell repte: "Soc la Fani i vaig estar concursant a 'Supervivientes 2020'. Va ser una experiència duríssima", reconeixia, per després afegir que ara torna "amb moltes més ganes i disposada a guanyar".
En l'àmbit personal, Fani Carbajo travessa una etapa estable al costat de Fran Benito, la seva parella actual després de la ruptura amb Christofer. És mare de dos fills i ha mostrat sense filtres les seves vivències al canal de Mtmad "A pesar de todo", on ha parlat dels alts i baixos que comporta la maternitat.
Més enllà de la seva faceta íntima, Fani Carbajo ha demostrat ser un perfil potent en realities. Amb el seu caràcter espontani i directe, no sol deixar indiferent ningú. A 'Supervivientes 2020' va protagonitzar diversos enfrontaments amb companys i, a més d'aquell concurs i 'La isla de las tentaciones', també va passar per 'La casa fuerte'. En aquest reality va ser la quarta expulsada després d'un mes de convivència.
Recordem que l'equip femení de 'Supervivientes All Stars' reunirà també l'exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi seran Tony Spina de 2014, l'exconcursant de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptador Rubén Torres i Alejandro Albalá de 2021.
