'Supervivientes All Stars' dona la sorpresa amb una segona oportunitat a Kike Calleja
Tot i no destacar en la seva edició, Kike Calleja torna a Hondures com a concursant oficial de 'Supervivientes All Stars'
'Supervivientes All Stars' ja té el seu setè concursant confirmat, que ha estat revelat de la mà de 'Fiesta'. Cada vegada queda menys perquè el reality doni el tret de sortida a Telecinco, amb la data marcada per al 4 de setembre. És per això que 'Fiesta' ha revelat que Kike Calleja s'uneix a la llista de confirmats de 'Supervivientes All Stars'.
Kike Calleja s'enfronta a aquesta nova aventura després de ser concursant de 'Supervivientes' l'any 2024. Ho fa, a més, amb la màxima de les il·lusions: "Estic feliç de poder tornar a viure aquesta aventura, de tornar a Hondures i sobretot de poder intentar de nou complir reptes que no vaig poder aconseguir".
Recordem que el periodista no és un dels concursants més recordats de la seva edició. De fet, Ángel Cristo JR el va acusar d'estar a Hondures només per ser l'escuder de Carmen Borrego. I és que només se'l recorda per les seves confrontacions amb aquest altre participant i per estar tot el dia darrere de la tertuliana.
Cal destacar que Kike Calleja és un dels periodistes i reporters més coneguts de Telecinco, de la pedrera de 'Sálvame'. A més, en el seu moment va ser un dels amors de Terelu Campos. Tot i que el que hi va haver entre ells no va anar més enllà, la veritat és que la filla de María Teresa Campos i Kike es van convertir en amics inseparables.
"Una de les persones que em va ajudar molt a tirar endavant per tot el que estava passant va ser la Terelu quan va aparèixer a la meva vida. Ella estava sortint de la seva malaltia, de la primera vegada que li va passar, i això ens va unir moltíssim", explicava el col·laborador en una entrevista.
Actualment, Kike Calleja està casat amb Raquel Abad, concursant de la setena edició de 'Gran Hermano'. Van passar per l'altar l'any 2022 en un casament de somni al qual van assistir una infinitat de convidats de l'univers Mediaset. El 2018 uns amics comuns els van presentar i va ser un amor a primera vista i només quatre anys després es donaven el ‘Sí, vull’ en una cerimònia civil oficiada per Cristina Cifuentes.
D'aquesta manera, Kike Calleja s'uneix a la llista de concursants de 'Supervivientes All Stars'. Actualment en formen part Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy i Carlos Alba.
