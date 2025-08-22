'Supervivientes All Stars' baixa el nivell amb el retorn del xef Carlos Alba
El xef Carlos Alba tornarà a 'Supervivientes All Stars' després del seu pas per Hondures el 2021
'Supervivientes All Stars' ja té la seva sisena concursant confirmada. Telecinco es prepara per donar el tret de sortida al seu nou reality, l’estrena del qual està prevista per al dijous 4 de setembre. Després de Gloria Camila, Sonia Monroy, Iván González, Elena Rodríguez i Jessica Bueno, un nou nom s’afegeix a la llista: el xef Carlos Alba.
Carlos Alba va saltar a la fama després de la seva participació a 'MasterChef', on es va quedar a les portes d’arribar a la final. Reconvertit en el xef de les celebritats, va fer el salt fins a Hondures, participant a l’edició 2021 de 'Supervivientes'. Tanmateix, no va aconseguir ser un concursant destacat de la seva temporada, passant força desapercebut.
"Déu m’ha donat una segona oportunitat. Vaig estar al vaixell encallat i ara saltaré directe a l’illa", anuncia el mateix Carlos Alba, que llançava un missatge i una petició als seus seguidors a les xarxes socials: "Espero tot el vostre suport".
L’any 2021, Carlos Alba va haver d’abandonar la seva edició de 'Supervivientes' per un problema mèdic al braç. Això el va portar a retirar-se del focus mediàtic i, durant aquests anys, s’ha dedicat a la seva faceta com a xef i a la seva família. A més, en aquest temps ha patit dos cops durs: la pèrdua del seu pare i un problema de salut. El cuiner es va sotmetre a una operació de cor que va sortir bé i que ell va rebre com una segona oportunitat a la vida: "No et rendeixis mai", publicava a les xarxes socials.
Com a cuiner, Carlos Alba busca la recepta ideal per a totes les aventures de la seva vida i té clar quina serà aquesta vegada. "Força, resistència i coratge, aquests són els ingredients per anar als Cayos Cochinos", deia.
Més enllà de les confirmades, recordem que l’equip femení reunirà també Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, i l’exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi seran també Tony Spina de 2014, l’exconcursant de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja i Alejandro Albalá de 2021.
