'Supervivientes All Stars' confirma a Elena Rodríguez tras los rumores sobre Adara

'Supervivientes All Stars' ya tiene a su cuarta concursante confirmada: Elena Rodríguez. Tras muchos rumores, se ha confirmado oficialmente el regreso de la madre de Adara Molinero a Honduras. Elena Rodríguez se une a la lista de concursantes formada por el momento por Jessica Bueno, Gloria Camila e Iván González.

Recordamos que Elena Rodríguez fue una de las concursantes de 'Supervivientes' en 2020. Para sorpresa de muchos, fue una de las grandes favoritas y luchó hasta el final en la supervivencia y en las pruebas, aunque fue expulsada a las puertas de la final. Además, más recientemente participó en la segunda edición de 'GH DÚO', emitida en invierno de 2024, junto a Asraf Beno como pareja.

Su confirmación llega en plenos rumores sobre la posible participación de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'. La joven fue una de las participantes de la primera edición, siendo la primera expulsada junto a Olga Moreno. No obstante, estuvo muy pocos días en Honduras al negarse a saltar del helicóptero durante la gala de estreno, aunque ahora tendría una nueva oportunidad.

| Mediaset

De este modo, Elena Rodríguez se ha mostrado contenta de regresar a Honduras en 'Supervivientes All Stars'. "Vengo cargada de energía, cargada de experiencia y cargadísima de ganas, así que vengo a darlo todo y a ganar", ha afirmado tras ser confirmada.

En un mensaje a los seguidores del reality, contaba que tiene muchas ganas de llevar a cabo "las cosas que se me quedaron por hacer". Además, no le importa quién tenga frente a ella: "Sea quien sea mi rival, no importa, en las pruebas voy a darlo todo y nada, con ganas de ganar y llegar hasta la final".

Más allá de las confirmadas, recordamos que el equipo femenino de 'Supervivientes All Stars' reunirá a Sonia Monroy de 2011, Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, y la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán también Tony Spina de 2014, el exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá y el chef Carlos Alba ('MasterChef'), ambos de 2021.