'Supervivientes All Stars' confirma el fitxatge estrella de Sonia Monroy després de 14 anys
Sonia Monroy torna a Hondures després de quedar-se a les portes de la final a 'Supervivientes' el 2011
Ja és oficial: Sonia Monroy tornarà a posar rumb a Hondures. Telecinco ha confirmat la seva participació a la segona edició de 'Supervivientes All Stars', que començarà el proper 4 de setembre. Una gala que estarà sota la conducció de Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño, mentre que Sandra Barneda presentarà 'Conexión Honduras' els diumenges.
Sonia Monroy és actriu i cantant, però és recordada pel seu pas per 'Supervivientes' el 2011. Va ser llavors la quarta finalista de l’edició, quedant-se a les portes de la gran final en una de les eliminacions més recordades del reality. Aquell moment va quedar gravat a la memòria dels espectadors quan, frustrada, es va deixar caure a terra a l’aparcament de Mediaset en assabentar-se que no podria lluitar a les proves decisives.
Catorze anys després, l’artista torna amb energies renovades i un missatge contundent. "L’Oscar és per a mi perquè torno a Hondures més guerrera que mai. De Hollywood a Hondures, Sonia Monroy, guerrera!", ha dit.
D’aquesta manera, s’afegeix així al repartiment de concursants que ja integren Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez i Jessica Bueno. Amb aquesta darrera va compartir convivència fa més d’una dècada, i totes dues repetiran experiència en aquesta nova aventura.
L’anunci oficial es va produir a 'Tardear', on Sonia Monroy va aparèixer vestida com una autèntica lluitadora i va tornar a recrear el gest que la va fer viral el 2011. Amb aquest fitxatge, 'Supervivientes All Stars' suma un altre nom icònic al seu cartell, consolidant un càsting que barreja veterania, records i la promesa d’una edició molt intensa.
Més enllà de les confirmades, recordem que l’equip femení reunirà també a Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, i l’exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi seran també Tony Spina de 2014, l’exconcursant de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá i el xef Carlos Alba ('MasterChef'), tots dos de 2021.
