'Supervivientes All Stars' confirma el fichaje estrella de Sonia Monroy tras 14 años

Ya es oficial: Sonia Monroy volverá a poner rumbo a Honduras. Telecinco ha confirmado su participación en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que arrancará el próximo 4 de septiembre. Una gala que estará bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño, mientras que Sandra Barneda presentará 'Conexión Honduras' los domingos.

Sonia Monroy es actriz y cantante, pero es recordada por su paso en 'Supervivientes' en 2011. Fue entonces la cuarta finalista de la edición, quedándose a las puertas de la gran final en una de las eliminaciones más recordadas del reality. Aquel momento quedó grabado en la memoria de los espectadores cuando, frustrada, se dejó caer en el suelo del aparcamiento de Mediaset al enterarse de que no podría luchar en las pruebas decisivas.

Catorce años después, la artista regresa con energías renovadas y un mensaje contundente. "El Oscar es para mí porque vuelvo a Honduras más guerrera que nunca ¡De Hollywood a Honduras, Sonia Monroy, guerrera!", ha dicho.

| Antena 3

De este modo, se suma así al elenco de concursantes que ya integran Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez y Jessica Bueno. Con esta última compartió convivencia hace más de una década, y ambas repetirán experiencia en esta nueva aventura.

El anuncio oficial se produjo en 'Tardear', donde Sonia Monroy apareció vestida como una auténtica luchadora y volvió a recrear el gesto que la hizo viral en 2011. Con este fichaje, 'Supervivientes All Stars' suma otro nombre icónico a su cartel, consolidando un casting que mezcla veteranía, recuerdos y la promesa de una edición muy intensa.

Más allá de las confirmadas, recordamos que el equipo femenino reunirá también a Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, y la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán también Tony Spina de 2014, el exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá y el chef Carlos Alba ('MasterChef'), ambos de 2021.