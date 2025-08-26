Telecinco fa oficial la data d'estrena esperada de 'Supervivientes All Stars'
'Supervivientes All Stars' ja té data d'estrena per a la seva segona edició a Telecinco
Ja és oficial: 'Supervivientes All Stars' arribarà a Telecinco el proper dijous 4 de setembre. Després de molts rumors, la cadena ha confirmat la data d'estrena de la segona edició del reality. 'Supervivientes All Stars' serà un dels primers formats del nou curs televisiu, ja que la majoria d'apostes arribaran durant la segona setmana de setembre.
"Cada vegada queda menys perquè aquest increïble lloc torni a omplir-se de vida i de segones oportunitats. Harmonia i Caos es convertiran en les dues grans platges dels nostres nous supervivents en una edició plena d'estrelles que no s'imaginen que l'aventura serà aquesta vegada encara més complicada", diu Laura Madrueño a la promo.
De moment són nou els confirmats de 'Supervivientes All Stars'. Tornaran a Hondures Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo i Rubén Torres. Tanmateix, encara queden alguns noms per anunciar.
Pel que fa a l'equip, la fórmula es manté, amb Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales dels dijous. Per la seva banda, Sandra Barneda pilotarà els debats de 'Conexión Honduras' els diumenges i Laura Madrueño continuarà com a enllaç des de l'illa, dissipant els rumors que apuntaven al seu possible relleu. Pel que fa a 'Tierra de Nadie', tot apunta que Jorge Javier Vázquez tornarà a ser el seu presentador.
Cal destacar que l'estrena es produirà en el marc del FesTVal de Vitòria, on Mediaset presentarà, com totes les cadenes, les seves novetats per al nou curs televisiu. Allà, els presentadors de 'Supervivientes All Stars' compartiran protagonisme amb un grup d'exconcursants del format, que analitzaran les claus d'aquesta nova edició.
Recordem que la primera edició de 'Supervivientes All Stars' va liderar en totes les seves gales amb un magnífic 18,8% de share i 1.320.000 espectadors de mitjana. La nit de dimarts, 'Tierra de Nadie' també va aconseguir grans dades amb un 17% i més d'1,2M. A més, els diumenges va mantenir la magnífica tendència amb un 16% i gairebé 1,2M d'espectadors
