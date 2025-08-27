'Supervivientes All Stars' rescata Alejandro Albalá després de desaparèixer dels focus
Alejandro Albalá torna a la televisió com a nou concursant de 'Supervivientes All Stars'
La llista de participants de 'Supervivientes All Stars' continua creixent i l'últim nom confirmat és el d'Alejandro Albalá. Qui va ser parella d'Isa Pantoja i Sofía Suescun s'afegeix així a una edició que començarà el proper dijous 4 de setembre. Forma part d'una llista en què figuren Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo i Rubén Torres.
El seu fitxatge per 'Supervivientes All Stars' marca el retorn d'Alejandro Albalá a la televisió després d'un període de silenci mediàtic. Ell mateix ho reconeixia a la seva carta de presentació per al concurs: "He estat un temps fora de la televisió però quina millor manera de tornar per la porta gran".
Al llarg dels darrers anys, Alejandro Albalá ha passat per molts altres realities com 'GH DÚO' i 'Supervivientes', a més de col·laborar a 'Pesadilla en El Paraíso'. Poc després d'aquella experiència va decidir fer un pas enrere i, al novembre de 2021, va començar a treballar darrere de les càmeres. Va ser cap de producció al programa 'El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha', emès a la televisió regional.
La seva vida sentimental també ha estat focus mediàtic. Germà de Marta, inseparable amiga d'Isa Pantoja en aquella època, Alejandro Albalá va saltar a la primera línia en iniciar una relació amb la filla d'Isabel Pantoja després de la ruptura d'aquesta amb Alberto Isla. Posteriorment, el seu romanç amb Sofía Suescun també va ocupar titulars fins que tots dos, després de conviure a 'GH DÚO', van posar punt final a la seva història.
Actualment, Alejandro Albalá ha trobat estabilitat en un altre àmbit: és propietari d'un estanc a Carabanchel (Madrid).Un negoci que ell mateix va aixecar i que, segons ha explicat en diferents ocasions, li aporta una mitjana de 3.000 euros mensuals de benefici tot i l'elevat cost de la llicència.
Pel que fa a l'equip, la fórmula es manté, amb Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales dels dijous. Per la seva banda, Sandra Barneda pilotarà els debats de 'Conexión Honduras' els diumenges i Laura Madrueño seguirà com a enllaç des de l'illa, dissipant els rumors que apuntaven al seu possible relleu. Pel que fa a 'Tierra de Nadie', tot apunta que Jorge Javier Vázquez tornarà a ser-ne el presentador.
